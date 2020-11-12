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Евросоюз продлил на год санкции против Венесуэлы 

ТАСС и ещё 3 56 минут назад
Евросоюз продлил на год санкции против Венесуэлы
Фото: РИА Новости
Евросоюз продлил на год санкции в отношении властей Венесуэлы, включая действие оружейного эмбарго. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Совет сегодня продлил режим санкций ЕС против Венесуэлы на один год, до 14 ноября 2021 года. Это решение было принято в свете продолжающегося политического, экономического, социального и гуманитарного кризиса в Венесуэле, когда постоянные действия подрывают демократию, верховенство закона и уважение прав человека", — отмечается в нем.

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В мире , ЕС , Совет Европы , Бельгия , Брюссель , Венесуэла
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