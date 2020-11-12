Ангела Меркель. Современная молодёжь может называть себя «поколением коронавируса», ведь равной по масштабам пандемии человечество не знало со времён «испанского гриппа», который бушевал в мире в 1918-1919 годах. Об этом заявила студентам во время онлайн-встречи канцлер ФРГ

Беседа транслировалась на сайте правительства Германии.

Это нечто особое, мы могли бы вполне обойтись без этого, но в истории человечества это периодически случается. Мы должны попытаться справиться с этим, используя имеющиеся средства. Представьте себе, в 1918-1919 не было такого развития вакцинации, не было пеницилина, многие антибиотики не были известны, они и сейчас немного нам помогают в этом гриппе. Сегодня мы подготовлены лучше, но пандемия остается пандемией, — сказала Меркель.

Во время разговора с молодёжью канцлер призналась, что из-за коронавируса она сократила все свои контакты, и личные и рабочие «до максимально необходимых». Однако Меркель посетовала на то, что проводит встречи только в случае профессиональной необходимости и «не хочет всё время сидеть в карантине», а хочет «оставаться в контакте».

28 октября канцлер ФРГ Ангела Меркель анонсировала введение нового «ограниченного карантина» из-за пандемии COVID-19. В Германии с 2 ноября все встречи вне дома разрешены только между членами не более двух домохозяйств и не более чем в составе 10 человек. При этом число участников встреч в квартирах, частных вечеринок будет контролироваться более жёстко, чем при первом локдауне. Также в стране временно закрываются театры, кино, фитнес-центры, публичные дома, косметические салоны, отели и общепит. Эти меры продлятся по меньшей мере до конца месяца. После этого тысячи жителей страны вышли на митинг против нового локдауна.