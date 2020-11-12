Русский бунт в США: Владелец ресторана Pushkin отбился от BLM 

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян заявил , что откажется соблюдать новый карантин и будет принимать людей в своем заведении. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

По словам Газаряна, местные власти потребовали, чтобы рестораны не запускали гостей внутрь и обслуживали их за столиками на улице. Он отметил, что в Сан-Диего сейчас всего плюс десять градусов, а по улицам ходят бомжи, поэтому люди есть вне ресторанов не захотят.

«Нас снова закрывают, но мы не будем закрываться. Многие рестораны собрались и решили, что они не будут слушаться властей. Будут продолжать работать внутри. Некоторые полицейские даже сказали, что они не будут людей трогать», — заявил он.

По словам Газаряна, если ему придется закрыться еще раз, заново открываться смысла не будет.

«Я надеюсь, что у вас с этим всем попроще. Может быть, буду переезжать», — обратился он к российским подписчикам.

Как сообщал «Рамблер», Газарян прославился после того, как с оружием в руках встал на защиту своего бизнеса от погромщиков. Погромы начались в США летом этого года на фоне протестов движения Black Lives Matter.

Газарян показал кадры, на котором его друзья выстроились перед рестораном в шапках-ушанках.