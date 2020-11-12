"Есть все основания сомневаться в этом. Еще раз акцентирую внимание, что для полноты картины нам необходимо документальное подтверждение", — сказал он в опубликованном в четверг интервью интернет-изданию "Цензор.нет". "Иранская сторона заявила об отсутствии умысла уже на третий день после катастрофы, то есть на тот момент, когда не были даже назначены экспертизы, не проведены следственные эксперименты, не опрошены все лица", — обратил внимание Мамедов.