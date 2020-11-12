В Шуши появилась азербайджанская полиция 

Азербайджанская полиция появилась в карабахском городе Шуши, занятом армией 8 ноября. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщает « Sputnik Азербайджан ».

Сотрудники Шушинского отделения полиции находятся в городе, рассказал начальник пресс-службы МВД Эхсан Захидов. Глава отдела назначен комендантом города.

Азербайджанские силовики переводятся в занятые районы Нагорного Карабаха в соответствии с указом президента Ильхама Алиева «Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях». Отделения полиции будут осуществлять особое управление в каждом районе в качестве временных комендатур.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в провокации конфликта. В ходе военных действий азербайджанская армия заняла целый ряд населенных пунктов в разных районах, в том числе город Шуши, которые имеет стратегическое значение.

9 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали заявление о прекращении боев. Согласно документу, воюющие стороны остаются на своих позициях. До 1 декабря под контроль Азербайджана переходят три района. Вдоль линии разграничения и коридора, связывающего Армению с Карабахом, будут размещены российские миротворцы.