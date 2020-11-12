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В Шуши появилась азербайджанская полиция 

Lenta.ru 38 минут назад
В Шуши появилась азербайджанская полиция
Фото: AP
Азербайджанская полиция появилась в карабахском городе Шуши, занятом армией 8 ноября. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщает «Sputnik Азербайджан».
Сотрудники Шушинского отделения полиции находятся в городе, рассказал начальник пресс-службы МВД Эхсан Захидов. Глава отдела назначен комендантом города.
Азербайджанские силовики переводятся в занятые районы Нагорного Карабаха в соответствии с указом президента Ильхама Алиева «Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях». Отделения полиции будут осуществлять особое управление в каждом районе в качестве временных комендатур.
Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в провокации конфликта. В ходе военных действий азербайджанская армия заняла целый ряд населенных пунктов в разных районах, в том числе город Шуши, которые имеет стратегическое значение.
9 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали заявление о прекращении боев. Согласно документу, воюющие стороны остаются на своих позициях. До 1 декабря под контроль Азербайджана переходят три района. Вдоль линии разграничения и коридора, связывающего Армению с Карабахом, будут размещены российские миротворцы.
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В мире , Война, Карабах , Ильхам Алиев , ИА Sputnik
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