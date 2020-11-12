Лавров сделал заявление по Нагорному Карабаху 

Россия предпочла бы, чтобы конфликт в Нагорном Карабахе был урегулирован мирным путем, однако новые договоренности создали реальный механизм мониторинга. Об этом сегодня заявил в ходе онлайн-конференции глава МИД России Сергей Лавров.
Как сообщал «Рамблер», 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве президента России Владимира Путина договорились о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Ереван пошел на значительные уступки и согласился вернуть под контроль Азербайджана Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Мир в регионе будут поддерживать миротворческие силы России.
В ходе пресс-конференции министр иностранных дел отметил, что «желание скорейшей развязки конфликта висело в воздухе», пишет «Комсомольская правда».
«Мы бы предпочли, чтобы весь конфликт был урегулирован на принципах группы ОБСЕ. Если бы мы пошли по тому пути, то результат был бы таким же. Но, сделано было бы это бескровно. И в увязке с окончательным политическим урегулированием», — пояснил он.
При этом, по данным РИА Новости, Лавров назвал главным отличием новых договоренностей по Карабаху от предыдущих — создание реального механизма мониторинга. Он также подчеркнул, что никаких турецких миротворцев в Карабахе не будет.
«Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет. Об этом четко сказано в заявлении лидеров», — сказал он.
По словам Лаврова, границы мобильности наблюдателей из Турции будут ограничены расположенным в Азербайджане российско-турецким центром по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС.
Также глава МИД России заверил, что нет признаков того, что кто-то пытается сорвать договоренности, и Москва убеждена, что все стороны заинтересованы в пребывании российских миротворцев в регионе.