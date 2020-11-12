Лавров сделал заявление по Нагорному Карабаху 

«Мы бы предпочли, чтобы весь конфликт был урегулирован на принципах группы ОБСЕ. Если бы мы пошли по тому пути, то результат был бы таким же. Но, сделано было бы это бескровно. И в увязке с окончательным политическим урегулированием», — пояснил он.