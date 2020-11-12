Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Памелы Андерсон
Прожарка Памелы Андерсон Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Лавров сделал заявление по Нагорному Карабаху 

Алиса Селезнёва 20 минут назад
Лавров сделал заявление по Нагорному Карабаху
Фото: РИА Новости
Россия предпочла бы, чтобы конфликт в Нагорном Карабахе был урегулирован мирным путем, однако новые договоренности создали реальный механизм мониторинга. Об этом сегодня заявил в ходе онлайн-конференции глава МИД России Сергей Лавров.
Как сообщал «Рамблер», 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве президента России Владимира Путина договорились о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Ереван пошел на значительные уступки и согласился вернуть под контроль Азербайджана Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Мир в регионе будут поддерживать миротворческие силы России.
В ходе пресс-конференции министр иностранных дел отметил, что «желание скорейшей развязки конфликта висело в воздухе», пишет «Комсомольская правда».

«Мы бы предпочли, чтобы весь конфликт был урегулирован на принципах группы ОБСЕ. Если бы мы пошли по тому пути, то результат был бы таким же. Но, сделано было бы это бескровно. И в увязке с окончательным политическим урегулированием», — пояснил он.

При этом, по данным РИА Новости, Лавров назвал главным отличием новых договоренностей по Карабаху от предыдущих — создание реального механизма мониторинга. Он также подчеркнул, что никаких турецких миротворцев в Карабахе не будет.

«Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет. Об этом четко сказано в заявлении лидеров», — сказал он.

По словам Лаврова, границы мобильности наблюдателей из Турции будут ограничены расположенным в Азербайджане российско-турецким центром по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС.
Также глава МИД России заверил, что нет признаков того, что кто-то пытается сорвать договоренности, и Москва убеждена, что все стороны заинтересованы в пребывании российских миротворцев в регионе.
Видео дня. Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев тайно сыграли свадьбу
Комментарии 5
В мире , Политика , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Экзекуция школьницы и ее матери над мальчиком попала на видео
00:31
Экзекуция школьницы и ее матери над мальчиком попала на видео
Происшествия Общество
Обрушившийся на Филиппины мощный тайфун попал на видео
00:57
Обрушившийся на Филиппины мощный тайфун попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео ударного украинского беспилотника «Сокол»
01:06
Опубликовано видео ударного украинского беспилотника «Сокол»
Армия Оружие
Появилось видео снятого пилотом небесного феномена
00:08
Появилось видео снятого пилотом небесного феномена
Общество
Опубликовано видео последствий жуткой аварии в Краснодаре
00:10
Опубликовано видео последствий жуткой аварии в Краснодаре
Происшествия
Появилось видео спецоперации ФСБ по ликвидации нарколаборатории
01:37
Появилось видео спецоперации ФСБ по ликвидации нарколаборатории
Происшествия Криминал
Переброска вертолетов для миротворцев РФ в Карабах попала на видео
00:51
Переброска вертолетов для миротворцев РФ в Карабах попала на видео
Армия В мире
Украинский беспилотник «Сокол» показали на видео
01:06
Украинский беспилотник «Сокол» показали на видео
Армия В мире
Оползень обрушился на группу крестьян
00:22
Оползень обрушился на группу крестьян
Происшествия Азия
Протаранил полицию и устроил поджог
00:42
Протаранил полицию и устроил поджог
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение