Пашинян раскрыл последствия отказа от соглашения

«Мы за считанные дни могли потерять Степанакерт. Многие говорят, что если потеряли Гадрут и Шуши и если бы мы потеряли Степанакерт, то ничего не изменилось бы. Но на самом деле при потере Степанкерта мы бы потеряли Аскеран и Мартертакерт. Эти города в первые дни войны были тылом, там не было укреплений», — пояснил Пашинян, отметив, что «предпочел жизни 25 тысяч солдат своей карьере и своей жизни».