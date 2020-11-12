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Пашинян раскрыл последствия отказа от соглашения по Карабаху 

Lenta.ru 13 минут назад
Пашинян раскрыл последствия отказа от соглашения
Фото: Reuters
Если бы Армения отказалась подписывать соглашение об окончании военных действий в Нагорном Карабахе, то ее 20-тысячная армия оказалась бы в окружении. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе обращения к нации, передает ТАСС.

«Мы за считанные дни могли потерять Степанакерт. Многие говорят, что если потеряли Гадрут и Шуши и если бы мы потеряли Степанакерт, то ничего не изменилось бы. Но на самом деле при потере Степанкерта мы бы потеряли Аскеран и Мартертакерт. Эти города в первые дни войны были тылом, там не было укреплений», — пояснил Пашинян, отметив, что «предпочел жизни 25 тысяч солдат своей карьере и своей жизни».

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При этом он раскрыл, что принятый документ не предполагает окончательного решения вопроса.
Также премьер Армении прокомментировал переброску российских миротворцев в Нагорный Карабах. По его словам, военные обеспечат безопасность наземной связи Еревана и Степанакерта.
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В мире , ИТАР-ТАСС
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