Пашинян раскрыл последствия отказа от соглашения

Если бы Армения отказалась подписывать соглашение об окончании военных действий в Нагорном Карабахе, то ее 20-тысячная армия оказалась бы в окружении. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе обращения к нации, передает ТАСС.
«Мы за считанные дни могли потерять Степанакерт. Многие говорят, что если потеряли Гадрут и Шуши и если бы мы потеряли Степанакерт, то ничего не изменилось бы. Но на самом деле при потере Степанкерта мы бы потеряли Аскеран и Мартертакерт. Эти города в первые дни войны были тылом, там не было укреплений», — пояснил Пашинян, отметив, что «предпочел жизни 25 тысяч солдат своей карьере и своей жизни».
При этом он раскрыл, что принятый документ не предполагает окончательного решения вопроса.
Также премьер Армении прокомментировал переброску российских миротворцев в Нагорный Карабах. По его словам, военные обеспечат безопасность наземной связи Еревана и Степанакерта.