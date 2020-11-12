На Украине заключен первый однополый брак

«Брак — это про базовое чувство безопасности и защищенности. В Украине ЛГБТ-люди не могут вступать в брак, а значит — не имеют всех этих точек безопасности. Это не правильно, точка. Я с детства влюблялась в людей безотносительно того, половые органы их расположены внутри или снаружи», — написала Соломина.
«Первый партнерский договор, действующий по законам Украины подписан мной и человеком, с которым я хочу стареть. Мы буквально сделали ещё один шаг в будущее. В сторону мира, где люди имеют равные права, независимо от различий»,- добавила Соломина.