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Украинки заключили первый в стране однополый брак с договором

Украина.ру
21 минуту назад
Известная на Украине кондитер и консультант по суррогатному материнству Олеся Соломина 11 ноября в своем Instagram заявила о вступлении в однополый брак и о заключении первого партнерского договора по законам страны
На Украине заключен первый однополый брак
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Брак — это про базовое чувство безопасности и защищенности. В Украине ЛГБТ-люди не могут вступать в брак, а значит — не имеют всех этих точек безопасности. Это не правильно, точка. Я с детства влюблялась в людей безотносительно того, половые органы их расположены внутри или снаружи», — написала Соломина.
По ее словам, партнерский договор был разработан для желающих вступить в брак гей-пар, но случилось так, что первый документ подписали две женщины.
«Первый партнерский договор, действующий по законам Украины подписан мной и человеком, с которым я хочу стареть. Мы буквально сделали ещё один шаг в будущее. В сторону мира, где люди имеют равные права, независимо от различий»,- добавила Соломина.
Свой пост она сопроводила фото со своей партнершей — тату-мастером Адой Швец.
Создателями партнерского договора Love Unit являются Олеся Соломина и адвокат Артем Афян.
Соломина шесть лет была в браке с мужчиной и воспитывает двух детей, рожденных суррогатной матерью.
В мире,Украина,
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