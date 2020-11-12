Когда это все закончится: Армения закрыла небо Карабаха 

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По ее словам, исключения сделаны только для военной авиации и гражданских полетов по предварительным уведомлениям.

Так Степанян прокомментировала новости о появлении в воздушном пространстве турецкого беспилотника Bayraktar.

«Новость о появлении турецкого беспилотника в районе Еревана фейк. Вооруженные силы Армении защитили воздушное пространство Армении и Арцаха совместно с Вооруженными силами России», — подчеркнула она.

Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняли друг друга в эскалации ситуации, сообщалось о множестве жертв и пострадавших с обеих сторон. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 ноября объявил о взятии города Шуши.

Ереван и Баку договорились прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе с 10 ноября, Россия выступила посредником в переговорах и направила своих миротворцев в регион. Россияне останутся в Карабахе на пять лет с автоматическим продлением на такой же срок.

Алиев утверждал, что миротворческая миссия будет совместной, в ней также примет участие Турция.

В рамках нового соглашения Армения должна вернуть Азербайджану территории, не входившие в состав советской Нагорно-Карабахской области.

После новостей о подписании соглашения сотни протестующих вышли на улицы Еревана. Демонстранты ворвались в здание правительства Армении.