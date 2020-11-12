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Когда это все закончится: Армения закрыла небо Карабаха 

Мария Иванова 36 минут назад
Когда это все закончится: Армения закрыла небо Карабаха
Фото: РИА Новости
Над Армений и Нагорным Карабахом объявили бесполетную зону. Об этом пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян 19 написала на своей странице в Facebook.
По ее словам, исключения сделаны только для военной авиации и гражданских полетов по предварительным уведомлениям.
Так Степанян прокомментировала новости о появлении в воздушном пространстве турецкого беспилотника Bayraktar.

«Новость о появлении турецкого беспилотника в районе Еревана фейк. Вооруженные силы Армении защитили воздушное пространство Армении и Арцаха совместно с Вооруженными силами России», — подчеркнула она.

Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняли друг друга в эскалации ситуации, сообщалось о множестве жертв и пострадавших с обеих сторон. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 ноября объявил о взятии города Шуши.
Ереван и Баку договорились прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе с 10 ноября, Россия выступила посредником в переговорах и направила своих миротворцев в регион. Россияне останутся в Карабахе на пять лет с автоматическим продлением на такой же срок.
Алиев утверждал, что миротворческая миссия будет совместной, в ней также примет участие Турция.
В рамках нового соглашения Армения должна вернуть Азербайджану территории, не входившие в состав советской Нагорно-Карабахской области.
После новостей о подписании соглашения сотни протестующих вышли на улицы Еревана. Демонстранты ворвались в здание правительства Армении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ему пришлось подписать заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, так как армянская армия сражалась против «террористов, второй армии НАТО и армии Азербайджана».
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Комментарии 4
В мире , Шушан Степанян , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Министерство обороны , НАТО
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