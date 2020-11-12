Обзор иноСМИ: «ЕС проиграл России» 

"ЕС проиграл России"

Глава программы «Расширенная Европа» Европейского совета по международным отношениям Нику Попеску заявил, что явными победителями в Нагорном Карабахе стали Россия и Турция , которые «поиграли мускулами» в регионе, в то время как Евросоюз оставался в стороне, становясь все более бесполезным для своих соседей. Об этом сообщает Politico.

По мнению Попеску, если ЕС не пересмотрит свою стратегию в регионе, ему придется наблюдать, как другие игроки вытесняют оттуда европейцев. Автор заявил, что Нагорный Карабах станет новой Абхазией или Южной Осетией , а зависимость Армении Азербайджана от Москвы усилится.

Совет Байдена Путину

К власти в США приходит старый знакомый России — Джо Байден, который будет «более предсказуемым, но и более жестким», пишет Neue Zürcher Zeitung. Газета отмечает, что во время визита в Москву в 2011 году Байден публично посоветовал президенту РФ Владимиру Путину не идти на новый срок, и в Кремле ему этого не простили до сих пор.

По версии издания, новая администрация США , с учетом прошлых заявлений Байдена, готовится ввести очередные санкции против России. Позитивным моментом может стать интерес Байдена к соглашениям о разоружении, которого не было у Дональда Трампа

«Ковичок»: британцы обсудили российскую вакцину

The Times обратила внимание на заявления российских чиновников, рассказавших, что российская антикоронавирусная вакцина эффективна более чем на 90 процентов. Как отмечает газета, западные ученые заявили, что технология, лежащая в основе вакцины Sputnik V, заслуживает доверия.

Однако некоторые эксперты решили, что громкими заявлениями россияне пытаются отвлечь внимание от новостей о вакцине Pfizer. «ИноСМИ» обратило внимание на комментарии британских пользователей, посвященные российскому препарату. Пользователь под ником John Lnagford удивился, что вакцину не назвали «Ковичок», но ему возразила Anemone.

«Так ведь про «Новичок» тоже все писали, что он эффективный, а жертвы все выживают и выживают…» — отметила она.

В Австралии разоблачали всемирную сеть педофилов

В Австралии раскрыли сеть педофилов, имеющую связи с США, Канадой, Азией, Европой и Новой Зеландией. Об этом сообщает New York Post.

В нескольких австралийских штатах арестовали 16 мужчин, включая сотрудника соцслужбы по работе с детьми и тренера детской футбольной команды. Им предъявили 828 обвинений в сексуальном насилии над детьми, производстве и распространении материалов о жестоком обращении с детьми и зоофилии. Следователи установили 46 жертв педофилов в возрасте от 16 месяцев до 15 лет.

Смерть во время оргии потрясла Таиланд

Житель Таиланда, страдавший от сексомании, умер от сердечного приступа после приема коктейля из наркотиков, алкоголя, «Виагры» и крема для эрекции во время оргии. Об этом сообщает The Sun.

44-летний Кхун Тхеп потерял сознание в номере отеля во время «ежемесячной секс-вечеринки» с друзьями в провинции Самутпракан. Друзья решили, что он устал и уснул, поэтому вызвали медиков слишком поздно. Гибелью Тхепа и регулярными оргиями заинтересовались полицейские.