Под Степанакертом смолкли орудия, теперь возмущением гудит Ереван. Трехстороннее соглашение лидеров России, Азербайджана и Армении протестующие называют предательством. Главная мишень для критики — премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, на фронте сложилась катастрофическая для Карабаха военная ситуация, и люди хотят разобраться, кто в этом виноват. О том, что происходит в Ереване и Степанакерте, — в материале РИА Новости.
Ярость и разочарование
Орудия снимаются с позиций. Гаубицы цепляют к грузовикам, колонны медленно тянутся по дорогам. Иногда останавливаются, солдаты греются на еще теплом ноябрьском солнце. Всего два дня назад это было невозможно — автомобили с пушками проносились на полной скорости. Батареи стремительно меняли позиции — "Уралы" съезжали на обочину, расчет сыпался из кузова, разворачивался, давал несколько залпов и несся дальше. Время стоило жизни — жужжание в небе напоминало, что корректировщики с той стороны ищут беспокоящие батареи, чтобы снести их ответным огнем.
Но сейчас на передовой в непризнанной республике тихо. На выездных постах люди в форме сообщают — главные события происходят в Армении:
"В Ереване беспредел".
Митинг в армянской столице 11 ноября перемещался от оперы к зданию правительства, пока не остановился у парламента. "Пашинян — даваджян (предатель. — Прим. ред.)!" — скандировала толпа. К вечеру накал страстей стих, часть протестующих разошлась по улице Баграмяна. Оставшиеся поддерживали ораторов. Общались охотно: раз их не слышат официальные лица, все, что накипело, можно выплеснуть любому интересующемуся.
Полицейские задерживали лидеров оппозиции. Одним из первых в руки силовиков попал глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян.
"Власти в очередной раз идут на это задержание, — прокомментировала Ивета Коноян, пресс-секретарь Царукяна. — Все хорошо понимают: Пашинян хочет перевалить ответственность на других".
Царукяна, однако, некоторое время считали союзником Пашиняна. В 2018-м "Процветающая Армения" поддержала назначение премьер-министра. За это, как говорят, члены партии Царукяна получили министерские должности. Но когда новая власть объявила борьбу с коррумпированными элитами, бизнесмен (а некоторые называют его олигархом) одним из первых попал под подозрения.
Но все же основной мотив возмущения — подписанное Пашиняном трехстороннее заявление, остановившее войну в Карабахе. Армянское общество не готовили к такому драматичному повороту событий — напротив, убеждали, что все еще может поменяться в пользу Еревана. Поэтому пост премьера, опубликованный в соцсетях в ночь на 10 ноября, сначала сочли фейком. О готовящемся документе не знал даже президент республики.
Согласно договоренностям, в регион вошли российские миротворцы, а воюющие стороны остались на занятых позициях. Кроме того, под контроль Баку передадут три района. Болезненно в Армении восприняли и падение Шуши — не только исторического символа, но и города, который позволяет контролировать дорогу в Степанакерт. Горечи добавило ликование в Баку: президент Азербайджана расценил результаты военной кампании как победу.
Пашинян объяснял, что армянские силы сражались против превосходящего противника. Но на улицах Еревана оправдания не принимают. На предположение, что у премьер-министра не было выбора в трудной ситуации, яростно возражают.
"Выбор был! Пашинян добился не того, что Армению признали воюющей страной, а холодного отношения к нам в мире, — сыплет упреками женщина с флагом. — Призывники хотели сражаться в Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика. — Прим. ред.), а он им сказал: "Сидите дома". Нам рот заткнули!"
Мотивы предательского, по мнению митингующих, поведения Пашиняна просты — "он служит Турции, служит Соросу!" "Сорос — друг Алиева и Эрдогана", — уверяет еще одна протестующая.
Вопрос, куда же делось воодушевление по поводу Пашиняна двухлетней давности, тоже вызывает бурю эмоций.
"Мы не знали! Мы его не выбирали! За него была только небольшая активная масса из просоросовских организаций", — наперебой кричат митингующие.