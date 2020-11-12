Под Степанакертом смолкли орудия, теперь возмущением гудит Ереван. Трехстороннее соглашение лидеров России, Азербайджана и Армении протестующие называют предательством. Главная мишень для критики — премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, на фронте сложилась катастрофическая для Карабаха военная ситуация, и люди хотят разобраться, кто в этом виноват. О том, что происходит в Ереване и Степанакерте, — в материале РИА Новости.

Ярость и разочарование

Орудия снимаются с позиций. Гаубицы цепляют к грузовикам, колонны медленно тянутся по дорогам. Иногда останавливаются, солдаты греются на еще теплом ноябрьском солнце. Всего два дня назад это было невозможно — автомобили с пушками проносились на полной скорости. Батареи стремительно меняли позиции — "Уралы" съезжали на обочину, расчет сыпался из кузова, разворачивался, давал несколько залпов и несся дальше. Время стоило жизни — жужжание в небе напоминало, что корректировщики с той стороны ищут беспокоящие батареи, чтобы снести их ответным огнем.

Но сейчас на передовой в непризнанной республике тихо. На выездных постах люди в форме сообщают — главные события происходят в Армении:

"В Ереване беспредел".

Митинг в армянской столице 11 ноября перемещался от оперы к зданию правительства, пока не остановился у парламента. "Пашинян — даваджян (предатель. — Прим. ред.)!" — скандировала толпа. К вечеру накал страстей стих, часть протестующих разошлась по улице Баграмяна. Оставшиеся поддерживали ораторов. Общались охотно: раз их не слышат официальные лица, все, что накипело, можно выплеснуть любому интересующемуся.

Полицейские задерживали лидеров оппозиции. Одним из первых в руки силовиков попал глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян

"Власти в очередной раз идут на это задержание, — прокомментировала Ивета Коноян, пресс-секретарь Царукяна. — Все хорошо понимают: Пашинян хочет перевалить ответственность на других".

Царукяна, однако, некоторое время считали союзником Пашиняна. В 2018-м "Процветающая Армения" поддержала назначение премьер-министра. За это, как говорят, члены партии Царукяна получили министерские должности. Но когда новая власть объявила борьбу с коррумпированными элитами, бизнесмен (а некоторые называют его олигархом) одним из первых попал под подозрения.

Но все же основной мотив возмущения — подписанное Пашиняном трехстороннее заявление, остановившее войну в Карабахе. Армянское общество не готовили к такому драматичному повороту событий — напротив, убеждали, что все еще может поменяться в пользу Еревана. Поэтому пост премьера, опубликованный в соцсетях в ночь на 10 ноября, сначала сочли фейком. О готовящемся документе не знал даже президент республики.

Согласно договоренностям, в регион вошли российские миротворцы, а воюющие стороны остались на занятых позициях. Кроме того, под контроль Баку передадут три района. Болезненно в Армении восприняли и падение Шуши — не только исторического символа, но и города, который позволяет контролировать дорогу в Степанакерт. Горечи добавило ликование в Баку: президент Азербайджана расценил результаты военной кампании как победу.

Пашинян объяснял, что армянские силы сражались против превосходящего противника. Но на улицах Еревана оправдания не принимают. На предположение, что у премьер-министра не было выбора в трудной ситуации, яростно возражают.

"Выбор был! Пашинян добился не того, что Армению признали воюющей страной, а холодного отношения к нам в мире, — сыплет упреками женщина с флагом. — Призывники хотели сражаться в Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика. — Прим. ред.), а он им сказал: "Сидите дома". Нам рот заткнули!"

Мотивы предательского, по мнению митингующих, поведения Пашиняна просты — "он служит Турции, служит Соросу!" "Сорос — друг Алиева и Эрдогана", — уверяет еще одна протестующая.

Вопрос, куда же делось воодушевление по поводу Пашиняна двухлетней давности, тоже вызывает бурю эмоций.