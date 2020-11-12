Коронавирус в мире бьет новые антирекорды 

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По мнению Меркель, зимой ситуацию с COVID-19 в мире не улучшит даже разработка вакцины.

Во всем мире фиксируются новые антирекорды по заражению коронавирусной инфекцией. В США за прошедшие сутки произошло более 140 тысяч новых заражений. По словам врачей, американские больницы работают на пределе возможностей.