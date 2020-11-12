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Коронавирус в мире бьет новые антирекорды 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Коронавирус в мире бьет новые антирекорды
Фото: Rolf Vennenbernd, dpa, Globallookpress
По мнению Меркель, зимой ситуацию с COVID-19 в мире не улучшит даже разработка вакцины.
Во всем мире фиксируются новые антирекорды по заражению коронавирусной инфекцией. В США за прошедшие сутки произошло более 140 тысяч новых заражений. По словам врачей, американские больницы работают на пределе возможностей.
Тем временем в Германии, где ежедневно происходит около 20 тысяч новых заражений, власти намерены закрыть все школы. Канцлер Ангела Меркель сообщила, что вскоре страна получит 100 миллионов доз вакцины, разработанной совместно с американцами. Однако немецкий политик опасается, что даже разработка вакцины не сможет улучшить ситуацию с COVID-19 этой зимой.
Также сообщается, что на территории Кипра будет введен 15-дневный карантин в округах Лимасол и Пафос — там в настоящее время регистрируется наиболее интенсивное распространение COVID-19.
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В мире , Ангела Меркель , Германия , Кипр , Лимасол , Пафос , США
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