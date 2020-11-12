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Кипр закрыл Лимасол и Пафос на карантин 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
В Лимасоле и Пафосе вводится карантин, запрещен въезд и выезд из этих городов, сообщил министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну.
Запрет въезда и выезда распространяется и на другие населенные пункты одноименных округов, в которых наблюдаются наиболее высокие темпы распространения коронавируса. На долю этих округов приходятся 72% от общего числа пациентов с коронавирусом в стране. Поездки разрешены только работникам основных служб, а также в случаях медицинской необходимости, передает ТАСС.
Карантин вводится на 15 дней. С 20.00 до 05.00 «запрещается перемещение людей за исключением поездок по неотложным медицинским причинам или по работе при предъявлении соответствующей справки или доказательств». Запрещается собираться в общественных местах. Парки и пляжи разрешается посещать для занятий спортом, но число участников совместных занятий не должно превышать двух человек. В домах и квартирах могут собираться вместе не более 10 человек.
Продолжат работать детские сады, учебные заведения для учащихся средних классов, старшеклассников переводят на удаленное обучение. Рестораны, бары и кафе будут работать только в режимах доставки или торговли навынос. Закроют торговые комплексы площадью более 500 кв. м, все тренажерные залы, салоны красоты и прочие заведения, не относящиеся к жизненно необходимым.
Неделю назад было объявлено, что из-за коронавируса на всей территории Республики Кипр вводится комендантский час.
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В мире , ИТАР-ТАСС , Кипр , Лимасол , Пафос
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