Кипр закрыл Лимасол и Пафос на карантин 

В Лимасоле и Пафосе вводится карантин, запрещен въезд и выезд из этих городов, сообщил министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну.

Запрет въезда и выезда распространяется и на другие населенные пункты одноименных округов, в которых наблюдаются наиболее высокие темпы распространения коронавируса. На долю этих округов приходятся 72% от общего числа пациентов с коронавирусом в стране. Поездки разрешены только работникам основных служб, а также в случаях медицинской необходимости, передает ТАСС

Карантин вводится на 15 дней. С 20.00 до 05.00 «запрещается перемещение людей за исключением поездок по неотложным медицинским причинам или по работе при предъявлении соответствующей справки или доказательств». Запрещается собираться в общественных местах. Парки и пляжи разрешается посещать для занятий спортом, но число участников совместных занятий не должно превышать двух человек. В домах и квартирах могут собираться вместе не более 10 человек.

Продолжат работать детские сады, учебные заведения для учащихся средних классов, старшеклассников переводят на удаленное обучение. Рестораны, бары и кафе будут работать только в режимах доставки или торговли навынос. Закроют торговые комплексы площадью более 500 кв. м, все тренажерные залы, салоны красоты и прочие заведения, не относящиеся к жизненно необходимым.