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В Госдепе напомнили, что итоги выборов в США еще не подведены 

Профиль 55 минут назад
В США напомнили, что новый президент еще не выбран
Фото: ©Eric BARADAT / AFP / EastNews
Государственный секретарь США Майк Помпео выступил с заявлением по поводу президентских выборов в США. Политик является одним из соратников действующего президента Дональда Трампа.
Помпео обратился к главам государств, которые поздравили с победой кандидата от демократов Джозефа Байдена. «Мы напоминаем, что еще не все голоса посчитаны», — приводит слова госсекретаря РИА Новости.
Ранее сообщалось, что уже 7 ноября поздравления Байдену направили несколько зарубежных политиков. В их число вошли канцлер Германии Ангела Меркель, глава Франции Эмманюэль Макрон и глава правительства Великобритании Борис Джонсон.
Выборы президента в США проходят на непрямой основе. По итогам голосования каждый штат посылает делегатов в коллегию выборщиков, которая определяет нового президента. Количество выборщиков определяется в зависимости от численности населения в штате по данным последней переписи населения. На выборах 2020 года в коллегию входят 538 выборщиков, для победы кандидату в президенты нужно набрать не менее 270 голосов.
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В мире , Борис Джонсон , Джозеф Байден , Ангела Меркель , Эмманюэль Макрон , Дональд Трамп , Госдеп США , РИА Новости , Германия , США , Великобритания , Франция
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