В США напомнили, что новый президент еще не выбран

Государственный секретарь США Майк Помпео выступил с заявлением по поводу президентских выборов в США. Политик является одним из соратников действующего президента Дональда Трампа

Помпео обратился к главам государств, которые поздравили с победой кандидата от демократов Джозефа Байдена . «Мы напоминаем, что еще не все голоса посчитаны», — приводит слова госсекретаря РИА Новости

Выборы президента в США проходят на непрямой основе. По итогам голосования каждый штат посылает делегатов в коллегию выборщиков, которая определяет нового президента. Количество выборщиков определяется в зависимости от численности населения в штате по данным последней переписи населения. На выборах 2020 года в коллегию входят 538 выборщиков, для победы кандидату в президенты нужно набрать не менее 270 голосов.