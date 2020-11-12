В мире вводят новые запреты из-за COVID-19

Турции из-за роста числа случаев коронавируса курение на многолюдных улицах и остановках общественного транспорта будет запрещено. Новое правило вступает в силу с 12 ноября, сообщили в МВД республики.

Согласно ранее изданному указу, во всех общественных местах, кроме жилых домов, граждане Турции обязаны носить маски без исключений. Однако при курении некоторые люди маски снимают. "В связи с этим во всех провинциях вводится запрет на курение на многолюдных улицах и остановках общественного транспорта", — цитирует ТАСС циркуляр МВД

Власти Турции считают очень важным обеспечить непрерывность использования масок для предотвращения распространения коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что пандемия коронавируса достигла в стране второго пика. В среду число выявленных случаев составило 2693, это наибольший показатель с 29 апреля. Всего в Турции заболели более 400 тысяч человек, скончались — 11 тысяч.