Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый ожидаемый сериал осени
Самый ожидаемый сериал осени Смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Турции запретили курение на улицах из-за коронавируса 

Российская Газета и ещё 3 1 час назад
В мире вводят новые запреты из-за COVID-19
Фото: iStock
В Турции из-за роста числа случаев коронавируса курение на многолюдных улицах и остановках общественного транспорта будет запрещено. Новое правило вступает в силу с 12 ноября, сообщили в МВД республики.
Согласно ранее изданному указу, во всех общественных местах, кроме жилых домов, граждане Турции обязаны носить маски без исключений. Однако при курении некоторые люди маски снимают. "В связи с этим во всех провинциях вводится запрет на курение на многолюдных улицах и остановках общественного транспорта", — цитирует ТАСС циркуляр МВД.
Власти Турции считают очень важным обеспечить непрерывность использования масок для предотвращения распространения коронавируса.
Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что пандемия коронавируса достигла в стране второго пика. В среду число выявленных случаев составило 2693, это наибольший показатель с 29 апреля. Всего в Турции заболели более 400 тысяч человек, скончались — 11 тысяч.
Видео дня. Мирослава Карпович стала разлучницей года
Российская Газета: последние новости
На Украине готовят закон о создании концлагерей На Украине готовят закон о создании концлагерей Байден намерен ввести в США масочный режим Байден намерен ввести в США масочный режим В Италии ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля В Италии ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля
Комментарии 4
В мире , МВД , ИТАР-ТАСС , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса закрыла багажные полки вверх ногами и попала на видео
00:10
Стюардесса закрыла багажные полки вверх ногами и попала на видео
Разгрузка военной техники в аэропорту Еревана попала на видео
00:58
Разгрузка военной техники в аэропорту Еревана попала на видео
Появилось видео с молодым Джо Байденом в СССР
01:31
Появилось видео с молодым Джо Байденом в СССР
Массовые протесты в Ереване попали на видео
02:30
Массовые протесты в Ереване попали на видео
Момент нападения мужа на жену во Всеволожске попал на видео
00:47
Момент нападения мужа на жену во Всеволожске попал на видео
Момент столкновения цементовоза с микроавтобусом попал на видео
01:08
Момент столкновения цементовоза с микроавтобусом попал на видео
Медвежонок пробрался на российский завод и попал на видео
01:22
Медвежонок пробрался на российский завод и попал на видео
Опубликовано видео последствий смертельного ДТП с участием такси
00:21
Опубликовано видео последствий смертельного ДТП с участием такси
Момент падения бетонной плиты попал на видео
00:28
Момент падения бетонной плиты попал на видео
Побег из тюрьмы в Бразилии попал на видео
01:54
Побег из тюрьмы в Бразилии попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение