В Шотландии установили памятник советским лётчикам

Как рассказал посол, в 1943 году британское правительство передало Советскому Союзу партию двухмоторных бомбардировщиков Albemarle, а для их транспортировки на авиабазу Эррол направили лётчиков из Московской авиагруппы особого назначения. Позднее они вступили в состав специального 305-го отряда Королевских ВВС, созданного для подготовки советских экипажей.