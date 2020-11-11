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Алиев объявил о победе Азербайджана в войне в Карабахе 

РИА Новости 23 минуты назад
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что война в Нагорном Карабахе завершилась победой Баку.
В конце этого сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике накалилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжается с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.
За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
"Это закончится полной ликвидацией Армении"
Кроме того, в зоне нагорно-карабахского конфликта разместятся российские миротворцы. По данным российского Минобороны, контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Премьер страны Никол Пашинян заявил, что это решение далось ему тяжело. После этого в армянской столице начались протесты, демонстранты разгромили несколько правительственных зданий.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, подчеркивал, что соглашение максимально выгодно Баку: по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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В мире , Видео , Ильхам Алиев , Никол Пашинян
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