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Предсказавший развал СССР ученый назвал сроки краха США 

Мария Иванова 1 час назад
Норвежский социолог Юхан Галтунг, предсказавший распад СССР, сделал прогноз о крахе США: по его мнению, этот процесс начнется в 2020 году и завершится в 2025-м. Внимание на прогноз Галтунга обратило Life.
Портал отмечает, что исчезновение Советского Союза Галтунг предрек за десять лет до того, как это случилось, — в 1980 году. Для своего прогноза он воспользовался поиском противоречий и насчитал в СССР пять пунктов, неприемлемых для дальнейшего существования страны.
В случае с США Галтунг также нашел непримиримые противоречия: несоответствие между экономическим ростом и распределением благ, торговые войны с другими странами, вторжения США в другие страны и ответный терроризм, культурные разногласия Штатов и их союзников, а также конфликты Вашингтона со странами Азии.
С Галтунгом не согласен другой норвежский ученый, профессор кафедры глобальной истории Университета Осло Терье Тведт. Как сообщал «Рамблер», Тведт считает, что мир увидит расцвет американской гегемонии, а не ее крах.
Ученый подчеркнул, что у США впервые после Второй мировой есть собственная нефть, страна находится на передовой технологической промышленной революции и является домом крупнейших компаний в мировой истории — Apple, Google, Facebook, Amazon и Microsoft.
Кроме того, в военном отношении США превосходят всех современников и империи прошлого, а также имеют союзников по всему миру, включая 30 членов НАТО.
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В мире , Видео , Amazon , Microsoft , Apple , Google , НАТО
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