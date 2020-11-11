Норвежский социолог Юхан Галтунг, предсказавший распад СССР, сделал прогноз о крахе США : по его мнению, этот процесс начнется в 2020 году и завершится в 2025-м. Внимание на прогноз Галтунга обратило Life.

Портал отмечает, что исчезновение Советского Союза Галтунг предрек за десять лет до того, как это случилось, — в 1980 году. Для своего прогноза он воспользовался поиском противоречий и насчитал в СССР пять пунктов, неприемлемых для дальнейшего существования страны.

В случае с США Галтунг также нашел непримиримые противоречия: несоответствие между экономическим ростом и распределением благ, торговые войны с другими странами, вторжения США в другие страны и ответный терроризм, культурные разногласия Штатов и их союзников, а также конфликты Вашингтона со странами Азии.

С Галтунгом не согласен другой норвежский ученый, профессор кафедры глобальной истории Университета Осло Терье Тведт. Как сообщал «Рамблер», Тведт считает, что мир увидит расцвет американской гегемонии, а не ее крах.

Microsoft. Ученый подчеркнул, что у США впервые после Второй мировой есть собственная нефть, страна находится на передовой технологической промышленной революции и является домом крупнейших компаний в мировой истории — Apple Google , Facebook, Amazon