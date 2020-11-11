Участница акции протеста в Ереване обвинила премьер-министра Армении Никола Пашиняна в трусости. Сама акция переросла в беспорядки, сообщает RT в своем Telegram-канале.

На кадрах, опубликованных журналистами, видно плотное скопление людей. Одна из женщин громко плачет и кричит, а затем целует маленького ребенка, которого держит на руках другая участница акции протеста.

«Пашинян — трусливая собака!» — цитирует издание женщину, у которой во время войны был разрушен дом в Шуши.

Сама акция тем временем переросла в беспорядки, силовики провели задержания. Среди задержанных — член оппозиционной «Процветающей Армении» Арман Абовян и лидер партии Гагик Царукян , отмечает RT.

Как сообщал «Рамблер», ранее Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно соглашению, Ереван пошел на значительные уступки. Так, Армения обязалась вернуть под контроль Азербайджана практически всю территорию Нагорного Карабаха. Мир в регионе будут поддерживать миротворческие силы России.

После того, как в Ереване стало известно о подписании мирного договора, сотни людей вышли к зданию правительства страны. Они назвали подписанное соглашение «капитуляцией». Позже протестующие ворвались в здание кабмина и начали его громить с требованиями выдать им премьер-министра. Сегодня в Ереване также прошла акция протеста, участники которой обвинили Пашиняна в предательстве.