Когда россиян пустят в Европу

Европейские специалисты по безопасности авиаперевозок и аэронавигации рассказали о трех сценариях восстановления авиасообщения между странами Старого света, сообщает РИА Новости. Все они «завязаны» на появлении «антикоронавируса» и массовой вакцинации путешественников.

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Самый оптимистичный прогноз предполагает появление вакцины во второй половине 2021 года. В этом случае объемы авиаперевозок выйдут на допандемийный уровень в 2024 году.

Согласно сценарию которого придерживаются большинство экспертов, массовая вакцинация путешественников начнется к лету 2022 года. Тогда авиатрафик восстановится на 92% к 2026 году.

Пессимистичный прогноз обещает полное отсутствие «антивируса». В этой ситуации восстановления объемов авиаперевозок придется ждать аж до 2029 года.

Согласно статистике, в 2020 году количество рейсов в небе над Европой сократилось на 54% по сравнению с 2019 годом.

Ранее, как сообщал «Рамблер», правительство Финляндии заявило о разработке законопроекта, согласно которому в страну смогут въезжать представители стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В списке таких государств находится и Россия. Журналисты отмечают, документ должен быть готов уже на предстоящих выходных. На следующей неделе его передадут на экспертизу специалистам и только потом законопроект отправится на согласование в парламент. Цель финских властей заключается в том, чтобы обеспечить туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой правом посетить страну.