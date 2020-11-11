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Армянская оппозиция объявила о создании комитета национального спасения

РИА Новости
1 час назад
Представитель армянской оппозиционной партии "Дашнакцутюн" ("Армянская революционная федерация") заявил на митинге в Ереване о создании комитета национального спасения.
В Армении создают комитет национального спасения
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Оппозиция второй день требует отставки премьера Никола Пашиняна, который подписал новое мирное соглашение с Баку. На площади Свободы митингующие скандируют "Никол — предатель", происходят стычки с полицией.
Накануне командир отряда добровольцев "Арабо" Манвел Егиазарян призвал депутатов прийти в парламент и цивилизованным путем начать процесс дератификации подписанного соглашения.
Также сообщалось, что оппозиционная партия "Процветающая Армения" собирает подписи для созыва внеочередного заседания парламента, чтобы отменить участие Еревана в новых договоренностях по Карабаху.
В мире,Ереван,
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