Опубликовано видео наводнения на острове Крит 

Обрушившиеся на Крит проливные дожди с грозами затопили остров. Несколько десятков машин смыло в море сильными потоками воды, затоплены дома, улицы городов находятся во власти стихии. О жертвах и пострадавших информации пока нет.

По словам местных жителей, они впервые наблюдают такое наводнение на острове. Метеорологи утверждают, что в ближайшие дни ливни не прекратятся.

Ранее шторм «Эта» обрушился на Гватемалу и Гондурас, жертвами стихии стали более 50 человек. Почти 75 тысяч местных жителей остались без крова.