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Опубликовано видео наводнения на острове Крит 

Алевтина Жаркова 45 минут назад
Обрушившиеся на Крит проливные дожди с грозами затопили остров. Несколько десятков машин смыло в море сильными потоками воды, затоплены дома, улицы городов находятся во власти стихии. О жертвах и пострадавших информации пока нет.
По словам местных жителей, они впервые наблюдают такое наводнение на острове. Метеорологи утверждают, что в ближайшие дни ливни не прекратятся.
Ранее шторм «Эта» обрушился на Гватемалу и Гондурас, жертвами стихии стали более 50 человек. Почти 75 тысяч местных жителей остались без крова.
В мире , Видео , Происшествия
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