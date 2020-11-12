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Пашинян заявил о «весомых доводах» для международного признания Карабаха 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что сейчас для международного признания Карабаха есть "более весомые доводы", при этом не уточнив, какие именно.

"Принципиально важное значение имеет окончательное решение вопроса о статусе Арцаха (самоназвание Карабаха — ред.)… Международное признание Республики Арцах становится абсолютным приоритетом. Причем для международного признания сейчас есть более весомые доводы", — отметил Пашинян в видеообращении к соотечественникам.

Какие именно доводы, армянский премьер не уточнил.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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Комментарии
В мире , Видео , Война, Карабах , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Азербайджан , Армения , Ереван , Москва
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