Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что сейчас для международного признания Карабаха есть "более весомые доводы", при этом не уточнив, какие именно.
"Принципиально важное значение имеет окончательное решение вопроса о статусе Арцаха (самоназвание Карабаха — ред.)… Международное признание Республики Арцах становится абсолютным приоритетом. Причем для международного признания сейчас есть более весомые доводы", — отметил Пашинян в видеообращении к соотечественникам.
Какие именно доводы, армянский премьер не уточнил.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.