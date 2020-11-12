"Принципиально важное значение имеет окончательное решение вопроса о статусе Арцаха (самоназвание Карабаха — ред.)… Международное признание Республики Арцах становится абсолютным приоритетом. Причем для международного признания сейчас есть более весомые доводы", — отметил Пашинян в видеообращении к соотечественникам.