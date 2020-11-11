Порошенко заявил о трагедии в семье 

«В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой папа. Затем в августе — папа Марины. Сегодня перестало биться сердце мамы Марины. Вечная ей память», — написал политик 10 ноября.

Он не уточнил, что стало причиной смерти тещи. Однако ранее Порошенко заявил, что Людмила Переведенцева получила положительный результат теста на коронавирус.

«Рамблер» писал, что у самого Петра Порошенко также был диагностирован COVID-19, бывший президент Украины был госпитализирован в одну из киевских больниц. После лечения политик поправился.