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Порошенко заявил о трагедии в семье 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Порошенко заявил о трагедии в семье
Фото: РИА Новости
Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал в Facebook о смерти матери своей жены.

«В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой папа. Затем в августе — папа Марины. Сегодня перестало биться сердце мамы Марины. Вечная ей память», — написал политик 10 ноября.

Он не уточнил, что стало причиной смерти тещи. Однако ранее Порошенко заявил, что Людмила Переведенцева получила положительный результат теста на коронавирус.
«Рамблер» писал, что у самого Петра Порошенко также был диагностирован COVID-19, бывший президент Украины был госпитализирован в одну из киевских больниц. После лечения политик поправился.
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