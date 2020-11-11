В США 3 ноября прошли всеобщие выборы, по итогам которых большинство голосов избирателей получил кандидат от демократической партии Джо Байден. Однако официальные результаты голосования пока не объявлены из-за большого количества бюллетеней, отправленных американцами по почте в рамках досрочного голосования. Победителя выборов официально объявят 14 декабря: в этот день в соответствии с пожеланиями избирателей проголосуют выборщики от каждого штата.

Действующий президент США Дональд Трамп считает себя лидером голосования и заявляет о фальсификациях результатов, намереваясь добиваться пересчёта голосов через суд. Тем временем сам Джо Байден назвал нежелание действующего главы США Дональда Трампа признать поражение на выборах «позором». Байден осудил поведение соперника, предположив, что споры улягутся 20 января 2021 года — то есть в день его инаугурации.

Отвечая на вопрос о передаче власти, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что подсчет голосов ведется до сих пор и необходимо обеспечить полное соблюдение всех юридических процедур, добавив, что «плавная передача власти» состоится второй администрации Трампа, а не Байдена. Кроме того, Помпео заявил, что упрекать Трампа в нежелании признать поражение на президентских выборах — «это смехотворно».

Дональд Трамп еще не признал поражение, его команда готовит иски в судах нескольких штатов для того, чтобы приостановить подсчет голосов. По мнению Трампа, выборы в США проводились с многочисленными нарушениями.

Ранее НСН передавала, что суды Невады, Джорджии, Пенсильвании и Мичигана уже отказались принимать иски действующего президента Дональда Трампа, который требует приостановить подсчет голосов на выборах. Ситуацию подогревают сопутствующие скандалы в медиа.

Накануне СМИ сообщили, что американский агрегатор политических опросов RealClearPolitics вычел из предварительного результата Джо Байдена 20 голосов выборщиков в Пенсильвании и «отобрал» у него победу на президентских выборах в США. Представители агрегатора позже опровергли эту информацию. Президент портала Том Бивен заявил, что ресурс никогда не прогнозировал победу Байдена в штате Пенсильвания и не информировал о набранных 270 голосах выборщиков, необходимых для избрания президентом США.

«Это фальшивка», — написал он у себя в Twitter.

Главы государств многих стран активно поздравляют кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах. Среди них президенты Сербии и Венесуэлы, король Саудовской Аравии и премьер-министр Израиля, канцлер ФРГ Ангела Меркель и многие другие. Между тем, официально еще не было объявлено, что Байден стал новым президентом Соединенных Штатов.

Журналист и публицист Николай Сванидзе заявил НСН, что Путину придется поздравить Байдена несмотря на симпатию к Трампу.

«Все, можно поздравлять Байдена, собственно, как и все и делают — кроме, наверное, президента Путина. Но он уже обжигался на ранних поздравлениях. Во-вторых, он явно симпатизирует Трампу, но придется поздравить (Байдена — прим. НСН). Трампу президентом уже не быть», — прокомментировал он.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин поздравит избранного 46-го президента США только после официального подведения итогов голосования.

Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН рассказал, почему российский президент Путин до сих пор не поздравил Байдена с победой.

«У американцев очень сложная система подсчета голосов. Все европейцы встали на лапки и стали поздравлять Байдена со всех сторон. Это не очень правильно. Есть официальный орган, который объявляет о победе того или иного кандидата. Мы пока видим то, что объявила американская пресса. Как только официальный орган США объявит, так и будет поздравление, ведь Путин не раз говорил, что намерен работать с избранным президентом», — отметил бывший шеф протокола Кремля.

Шевченко выразил уверенность, что поздравление обязательно будет, как и соблюдение других протокольных традиций, но с этим не следует торопиться.

«Как только центральная избирательная комиссия того или иного государства объявляет о том, что победил такой-то кандидат, мы, естественно, поздравляем. Как правило, поздравления идут в течение одного-двух дней. Бывает письменное, бывает — устное. Всё зависит от занятости. Все звонки обговариваются заблаговременно, для этого и нужен протокол», — пояснил он.

Москва, в свою очередь, надеется наладить диалог с Вашингтоном после минувших президентских выборов в США и договориться о нормализации отношений между государствами, уже отмечали в Кремле.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в эфире НСН отметил, что заявления кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена не свидетельствуют о возможном налаживании двусторонних отношений.

«Это действительно надежда и вера, но никак не объективный фактор. Традиционно сложилось так, что с демократами в США нам всегда было договариваться труднее, так как к нам всегда предъявлялись повышенные требования, нежели с республиканцами. А Байден демократ. Испортились отношения, я напомню, при Обаме, то есть опять-таки при демократах. И все заявления Байдена не свидетельствуют о том, что он направлен на то, чтобы улучшить каким-либо образом отношения с Россией», — сказал он. Президент США Дональд Трамп продолжит добиваться, чтобы при подсчёте голосов на президентских выборах не учитывались «незаконные бюллетени».

Он заверил, что его команда будет требовать подведения итогов выборов по закону, чтобы «гарантировать доверие американского народа нашему правительству».