Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Саакашвили пообещал «поблажки» «Грузинской мечте» за передачу власти 

ИА Regnum 1 час назад
Саакашвили пообещал поблажки правящей партии
Фото: Reuters
Правящая партия «Грузинская мечта» может избежать ответственности за «кражу» голосов во время голосования на парламентских выборах, если согласится мирно передать власть в стране оппозиции. Такое заявление 10 ноября сделал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Мтавари архи».
Бывший грузинский лидер заявил, что правящая партия якобы «украла» от 15 до 20% голосов. Если действующая власть это признает и объявит «реальный процент», то можно будет произвести мирную передачу власти.

«Если произойдет мирная передача, то конечно могут быть определенные поблажки и вопрос об ответственности подниматься не будет», — сказал Саакашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила «Грузинская мечта», получив более 48% голосов. Оппозиционные партии не признали итоги голосования и начали проводить массовые акции протеста.
Видео дня. Мирослава Карпович стала разлучницей года
ИА Regnum: последние новости
Народ Армении либо выметет банду Пашиняна, либо ему конец &mdash; Кургинян Народ Армении либо выметет банду Пашиняна, либо ему конец &mdash; Кургинян В RealClearPolitics ответили на сообщения об отзыве победы Байдена В RealClearPolitics ответили на сообщения об отзыве победы Байдена Ушел из жизни премьер-министр Бахрейна Ушел из жизни премьер-министр Бахрейна
В мире , Михаил Саакашвили , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео реакции России на «вторжение» США
01:06
Появилось видео реакции России на «вторжение» США
Армия Войска
Момент нападения пьяного амбала на прохожего попал на видео
00:55
Момент нападения пьяного амбала на прохожего попал на видео
Происшествия Криминал
Появилось видео подробностей захвата неизвестными медлаборатории
01:06
Появилось видео подробностей захвата неизвестными медлаборатории
Происшествия
Опубликовано видео обматерившей таксиста москвички с пивом
01:46
Опубликовано видео обматерившей таксиста москвички с пивом
Происшествия
Оштрафованный за фейк о коронавирусе журналист попал на видео
00:18
Оштрафованный за фейк о коронавирусе журналист попал на видео
Происшествия
Появилось видео с последними словами умирающего от COVID-19 медика
01:02
Появилось видео с последними словами умирающего от COVID-19 медика
Происшествия В мире
Направляющиеся из Армении в Карабах миротворцы РФ попали на видео
00:49
Направляющиеся из Армении в Карабах миротворцы РФ попали на видео
В мире Армия
Ночной перехват истребителей попал на видео
01:06
Ночной перехват истребителей попал на видео
Армия
Обработка «красных зон» больниц попала на видео
00:48
Обработка «красных зон» больниц попала на видео
Происшествия
Работа врачей ЗВО в Цхинвале попала на видео
00:55
Работа врачей ЗВО в Цхинвале попала на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение