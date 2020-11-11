Председатель партии «За Правду» Захар Прилепин высказал мнение, что скандалы на выборах в США могут привести к новой гражданской войне в стране. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
«Рамблер» писал, что выборы президента прошли в США 3 ноября. Ряд мировых лидеров направили свои поздравления Джо Байдену. В частности, кандидата от Демократической партии признали новым президентом США канцлер Германии, президенты Франции и Италии, премьер-министр Великобритании и генеральный секретарь НАТО. В свою очередь нынешний глава Белого дома Дональд Трамп отказался признавать победу своего соперника и заявил о нарушениях в ходе голосования.
По мнению Прилепина, Трамп «атакует» и уже заручился поддержкой руководства Корпуса морской пехоты США.
«…это еще хакеры в дело не вступили. Или вступили? У нас еще миротворцы есть. Что-то давно на землю США не вступала нога русского солдата. Война севера с югом — славная американская традиция. Традиции надо чтить (…) Даешь новые события», — написал он.
Ранее экономист Михаил Делягин также заявил, что после оглашения результатов президентских выборов США окажется на грани гражданской войны.