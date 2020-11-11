Умер премьер-министр Бахрейна

Скончался премьер-министр Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа. Об этом информирует Bahrain News Agency со ссылкой на сообщение королевского двора.
В сообщении говорится, что премьер Бахрейна скончался утром 11 ноября в клинике в США.
Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа поручил объявить в стране недельный траур и приспустить государственные флаги.
Отмечается, что работа министерств и ведомств будет приостановлена на три дня, начиная с четверга.
В сентябре умер бывший премьер Канады Джон Тёрнер.