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Скончался премьер-министр Бахрейна 

RT на русском и ещё 10 1 час назад
Умер премьер-министр Бахрейна
Фото: Reuters
Скончался премьер-министр Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа. Об этом информирует Bahrain News Agency со ссылкой на сообщение королевского двора.
В сообщении говорится, что премьер Бахрейна скончался утром 11 ноября в клинике в США.
Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа поручил объявить в стране недельный траур и приспустить государственные флаги.
Отмечается, что работа министерств и ведомств будет приостановлена на три дня, начиная с четверга.
В сентябре умер бывший премьер Канады Джон Тёрнер.
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