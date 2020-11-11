Разведка Чехии спрогнозировала Третью мировой войну 

От начала Третьей мировой войны мир отделяет «опрометчивый приказ» или «ошибочные инструкции», считают чешские разведчики. По их мнению, мировые державы слишком злоупотребляют современными технологиями, с помощью которых могут быть спровоцированы первые боестолкновения, сообщает «Царьград» со ссылкой на издание «Лидове новины».

Сотрудники чешских спецслужб сделали неутешительные выводы в отчете о разведывательной деятельности по итогам 2019 года. Они отметили, что в настоящее время мир находится на первом этапе подготовки к масштабной войне: страны определяются со средствами для ведения боёв.

Обращая внимание на современные разработки, разведчики подчеркнули, что они могут сослужить мировым лидерам плохую службу: например, преступники могут спровоцировать войну, имитируя нападение одной страны на другую, переделав гражданские беспилотники в боевые. В этом случае, по мнению чешских спецслужб, один «опрометчивый приказ» приведет к развязыванию Третьей мировой войны и, как следствие, к взаимному уничтожению.

«Происходит формирование мышления тех, кто будет способен и захочет в него активно вступить», — цитируют журналисты слова из документа.

Чехи также особо отметили напряженность, возникшую между США, Россией и Китаем. Они отметили, что главы государств вместо выстраивания нормального диалога делают ставку на конфронтацию, как возможный способ достижения своих целей. При этом под сомнение были поставлены международные соглашения о разоружении, что ослабило мировой порядок в целом.

Ранее, как сообщал «Рамблер», военный эксперт Алексей Леонков заявил, что к 2025 году Европу планируется «усеять» ракетами с ядерными боеголовками, направленными в сторону России. Поводом для размышлений военного эксперта стала новость о том, что Вашингтон допустил размещение в Европе американских гиперзвуковых ракет средней и меньшей дальности.