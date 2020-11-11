Разведка Чехии спрогнозировала Третью мировой войну 

От начала Третьей мировой войны мир отделяет «опрометчивый приказ» или «ошибочные инструкции», считают чешские разведчики. По их мнению, мировые державы слишком злоупотребляют современными технологиями, с помощью которых могут быть спровоцированы первые боестолкновения, сообщает «Царьград» со ссылкой на издание «Лидове новины».
Сотрудники чешских спецслужб сделали неутешительные выводы в отчете о разведывательной деятельности по итогам 2019 года. Они отметили, что в настоящее время мир находится на первом этапе подготовки к масштабной войне: страны определяются со средствами для ведения боёв.
Обращая внимание на современные разработки, разведчики подчеркнули, что они могут сослужить мировым лидерам плохую службу: например, преступники могут спровоцировать войну, имитируя нападение одной страны на другую, переделав гражданские беспилотники в боевые. В этом случае, по мнению чешских спецслужб, один «опрометчивый приказ» приведет к развязыванию Третьей мировой войны и, как следствие, к взаимному уничтожению.
«Происходит формирование мышления тех, кто будет способен и захочет в него активно вступить», — цитируют журналисты слова из документа.
Чехи также особо отметили напряженность, возникшую между США, Россией и Китаем. Они отметили, что главы государств вместо выстраивания нормального диалога делают ставку на конфронтацию, как возможный способ достижения своих целей. При этом под сомнение были поставлены международные соглашения о разоружении, что ослабило мировой порядок в целом.
Ранее, как сообщал «Рамблер», военный эксперт Алексей Леонков заявил, что к 2025 году Европу планируется «усеять» ракетами с ядерными боеголовками, направленными в сторону России. Поводом для размышлений военного эксперта стала новость о том, что Вашингтон допустил размещение в Европе американских гиперзвуковых ракет средней и меньшей дальности.
Леонков подчеркнул, что планы по размещению ракет в Европе появились у США еще в 2008 году, а в 2018-ом после заявления президента России Владимира Путина о разработке гиперзвукового оружия реализацию проекта пришлось форсировать. Он отметил, что в 2020 году на эти цели американские власти потратили 228 млн долларов. По словам эксперта, США убедили европейцев размесить ракеты без ядерных боеголовок. Однако снарядить носители ядерным зарядом, уверяет Леонков, дело техники.