Партия Зеленского выиграла местные выборы

Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» выиграла местные выборы. Об этом заявили в руководстве организации. Голосование состоялось 25 октября, подсчёт результатов растянулся и до сих пор официально не завершён. Однако эксперты и источники RT в украинских политических кругах сомневаются, что исход голосования можно расценивать как победу «Слуги народа». По их мнению, в действительности выборы выиграли местные политические элиты и самовыдвиженцы.

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Партия «Слуга народа» победила на местных выборах, которые состоялись на Украине 25 октября. Об этом заявил глава партии Александр Корниенко.

«Партия «Слуга народа» выиграла эти выборы по количеству депутатских мандатов по стране. На карте вы можете видеть, какие регионы более зеленые — там больше наших депутатов, которые менее зеленые — там меньше, но в среднем меньше 100 депутатов у нас только в Луганской области», — сообщил политик.

Корниенко отметил, что от партии во время выборов были избраны 223 сельских, поселковых и городских председателей по всей стране. Лучших результатов «Слуга народа» добилась в Николаевской и Харьковской областях, где около 30% председателей разных уровней были избраны от пропрезидентской партии.

В целом же количество избранных депутатов и председателей различных уровней от партии «Слуга народа» по стране составило порядка 14%, сообщил Корниенко.

Комментируя результаты выборов, глава фракции «Слуги народа» в Раде Давид Арахамия заявил, что оснований для досрочного роспуска парламента нет, поскольку партия получила поддержку избирателей.

«Нет ни одного юридического или конституционного основания для роспуска парламента», — подчеркнул он.

Напомним, ранее роспуском Раде грозил президент страны и основатель партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. Политик собирался разогнать парламент в случае его отказа поддержать законопроект о переназначении судей Конституционного суда.

Сомнительный успех

Местные выборы прошли на Украине 25 октября. В ОБСЕ голосование назвали прозрачным и хорошо организованным. Об этом заявила глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека организации по наблюдению за местными выборами на Украине Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир.

При этом Киев отказался провести выборы на территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик, хотя это предписывается условиями Минских соглашений.

Подсчёт голосов ещё продолжается, в ряде городов должны состояться вторые туры выборов мэров. При этом общая тенденция прошедшего в октябре голосования уже ясна. Как отмечают эксперты, важной особенностью этих выборов стала большая доля победителей от новых или региональных партий, которым в ряде случаев удалось потеснить даже парламентские партии. Так, к примеру на выборах в городской совет Днепра 29,06% голосов, по данным ЦИК, набрала партия «Пропозиція» («Предложение»). Партия была основана в июне 2020 года мэрами Днепра, Николаева, Черновцов, Житомира, Кропивницкого и Каховки.

Второе место и 17,29% голосов в Днепре набрала партия «Оппозиционный блок — За жизнь», «Слуга народа» заняла только третье место, получив 11,84% голосов.

Сохранила лидерство «Европейская солидарность» и на выборах в городской совет Львова, партия набрала 31,25% голосов и примерно столько же — на выборах областного совета. Второе место во Львове заняла партия «Самопомощь», набрав 19,43% голосов.

В Николаеве больше всего голосов на выборах в городской совет набрала ОПЗЖ, за партию свои голоса отдали 28,57% горожан. На втором месте оказалась «Пропозиція» с 23,09%, «Слуга народа» — только на третьем (14,9%).

На выборах в херсонский городской совет победила партия местного политика Игоря Колыхаева «Нам здесь жить», партия была зарегистрирована в начале 2020 года.

За неё проголосовали 23,9% горожан, за ОПЗЖ — 14,5%. «Слугу народа» в Херсоне поддержали 13,01% граждан.

По мнению источника RT в «Слуге народа», глава партии Александр Корниенко поторопился, заявив о победе.

«Похоже, что окружение Зеленского пытается выдать желаемое за действительное. На самом деле партия проиграла местные выборы. В крупных городах избраны мэры, не готовые сотрудничать с Зеленским. Уже сейчас муниципалитеты саботируют решения центральной власти, например отказываются выполнять карантинные ограничения», — отметил представитель «Слуги народа».

Схожую оценку высказал в беседе с RT представитель партии «Батькивщина».

«Хотя в городских советах будут депутаты от «Слуги народа», не факт, что они будут поддерживать инициативы Зеленского. Даже в Раде образовался раскол среди депутатов «Слуги народа», — отметил собеседник RT.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник также не считает результаты «Слуги народа» победой.

«Партия показала второй результат после самовыдвиженцев. Учитывая, что год назад на парламентских выборах партия получила 43% голосов, вряд ли нынешние 14% можно назвать большим успехом», — отметил эксперт в комментарии RT.

По словам главы Украинского аналитического центра Александра Охрименко, настоящую победу на этих выборах одержали местные элиты.

«Если сравнивать результат «Слуги народа» с другими парламентскими партиями, то она действительно набрала много голосов. Но не больше, чем набирала на прошлых выборах партия Петра Порошенко, которая тогда тоже была правящей. Можно сказать, что на этих местных выборах свои позиции удалось укрепить ОПЗЖ и партиям Тимошенко и Порошенко», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Агитационный опрос

Отметим, что одновременно с местными выборами на Украине прошёл опрос по пяти вопросам, сформулированным офисом Зеленского. Власти пока не озвучили точные результаты опроса, но по предварительным данным украинцы поддержали четыре из пяти инициатив президента.

За введение пожизненного тюремного заключения за коррупцию в крупных размерах высказались 82,97% участников опроса, за сокращение депутатов до 300 — 89,60%, за легализацию медицинского каннабиса — 64,88%, за обращение к странам Будапештского меморандума — 74,21%.

При этом вопрос о создании особой экономической зоны в Донбассе вызвал противоречивую реакцию населения, мнения разделились практически поровну. В поддержку этой идеи высказались 46,70%, против — 46,48% респондентов. Такие данные были получены после подсчёта 74% анкет.

Проведение администрацией Зеленского опроса в день голосования возмутило многих политиков. Экс-президент Украины Пётр Порошенко называл опрос Зеленского «незаконной предвыборной агитацией» в пользу пропрезидентской партии.

Такой же точки зрения придерживаются в партии «Голос».

«Опрос был, по сути, неудачной попыткой пиара «Слуги народа». Люди с символикой партии стояли перед избирательными участками, что можно считать незаконной агитацией. Но никто не обратил на этот факт внимания. Правда, это не очень помогло партии Зеленского», — заявил источник RT в партии «Голос».

С этим согласен и Руслан Бортник.

«Опрос позволил «Слуге народа» получить дополнительно 3—5% к результату, но не помог переломить ситуацию. На местных выборах победили, прежде всего, региональные и малоизвестные партии, а также самовыдвиженцы. По большому счёту, парламентские партии, включая «Слугу народа», ОПЗЖ и «Европейскую солидарность», получили примерно похожие результаты, разрыв между ними 5—10%», — отметил эксперт.

Запрос на новизну

Тем временем, как показал опрос , проведённый социологической службой Разумкова, украинскому лидеру не доверяют 62% жителей страны. При этом политик пользуется доверием 33% граждан. Остальные респонденты либо отказались отвечать, либо сказали, что не определились с ответом.

Для сравнения, Пётру Порошенко доверяют 22% украинцев, не доверяют — 73%

Только 17,5% респондентов считают, что события на Украине развиваются в правильном направлении, 65,5% участников исследования заявили, что события идут в неправильном направлении. При этом желание проголосовать за партию «Слуга народа» на выборах в Раду высказали 18,8% респондентов, за «Европейскую солидарность» — 13%, за ОПЗЖ — 12,1%

Оценивая результаты опроса, Александр Охрименко отметил, что хотя Зеленский пользуется большей популярностью, чем другие политики, эта популярность не имеет под собой прочной почвы.

«Партия Зеленского «Слуга народа» слабая, аморфная. И если появятся новый политический лидер и партия, не связанные со старыми политическими элитами, Зеленский им проиграет. Пока он держится на антипатиях к старым политикам, вроде Порошенко и Тимошенко», — уверен эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается и Руслан Бортник.