Россиянку Осипову освободили из тюрьмы в США

Россиянка Богдана Осипова, осужденная в США
за похищение собственного ребенка, освобождена из тюрьмы, об этом сообщили в посольстве России
в Вашингтоне.
Фото: Harvey County Detention CenterHarvey County Detention Center
"Рады приветствовать Богдану Осипову вне стен тюрьмы "Данбери", штат Коннектикут", - говорится в сообщении дипмиссии на ее странице в Facebook.
В посольстве пообещали добиваться возвращения россиянки на Родину.
Ранее апелляционный суд постановил освободить Осипову до нового приговора, а судья нижестоящей инстанции Эрик Мелгрен, который был против ее освобождения, выполнил предписание.
Затем прокуроры, которые ранее сами ходатайствовали об освобождении российской гражданки, заявили, что она указала ложные сведения в заявлении об освобождении под надзор.
Прокурор выразил мнение, что она не может, как обещала, жить у матери и отчима в Нью-Йорке, поскольку те уехали в Россию.
В конце прошлой недели судья Мелгрен ответил на это ходатайство, заявив, что не может приостановить процесс освобождения Осиповой без дальнейших действий вышестоящей инстанции.