Россиянку Осипову освободили из тюрьмы в США

Россиянка Богдана Осипова, осужденная в США за похищение собственного ребенка, освобождена из тюрьмы, об этом сообщили в посольстве России в Вашингтоне.

Фото: Harvey County Detention Center Harvey County Detention Center

"Рады приветствовать Богдану Осипову вне стен тюрьмы "Данбери", штат Коннектикут", - говорится в сообщении дипмиссии на ее странице в Facebook.

В посольстве пообещали добиваться возвращения россиянки на Родину.

Ранее апелляционный суд постановил освободить Осипову до нового приговора, а судья нижестоящей инстанции Эрик Мелгрен, который был против ее освобождения, выполнил предписание.

Затем прокуроры, которые ранее сами ходатайствовали об освобождении российской гражданки, заявили, что она указала ложные сведения в заявлении об освобождении под надзор.

Прокурор выразил мнение, что она не может, как обещала, жить у матери и отчима в Нью-Йорке, поскольку те уехали в Россию.