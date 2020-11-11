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Появилось видео оскорбления Пашиняна Алиевым 

Вадим Дроздов 26 минут назад
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился в видеопослании к премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Алиев говорил о том, что в документе насчет перемирия ничего не говорится о статусе Нагорного Карабаха.
«В этой бумаге нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха. Ну что, Пашинян? Ну, где твой статус? В ад отправился твой статус. Нету статуса, и не будет. Пока я Президент, не будет статуса», — говорится в обращении Алиева. Президент Азербайджана добавил, что Нагорный Карабах исторически является территорией Азербайджана. Все это время Алиев злорадно улыбался. Ранее было подписано соглашение о прекращении военных действий в Карабахе.
В мире , Видео , Ильхам Алиев
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