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Опубликовано видео с остановившейся БелАЭС 

Вадим Дроздов 39 минут назад
Белорусская атомная электростанция остановила работу на третий день после перезапуска. Власти Республики заявили, что на ядерную и радиационную безопасность это никак не повлияет. Технические проблемы возникли в первом энергоблоке. Это произошло на третий день после торжественного открытия станции 7 ноября. Причиной указываются неполадки с трансформатором. Кроме этого в Министерстве энергетики Белоруссии заявили, что помимо трансформатора необходимо заменить и другое оборудование, чтобы провести все необходимые испытания.
Физик-ядерщик Андрей Ожаровский высказал мнение, что при эксплуатации станции еще можно ожидать "сюрпризов", когда мощность на БелАЭС будет подниматься.
В мире , Видео
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