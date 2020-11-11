Опубликовано видео с остановившейся БелАЭС 

Белорусская атомная электростанция остановила работу на третий день после перезапуска. Власти Республики заявили, что на ядерную и радиационную безопасность это никак не повлияет. Технические проблемы возникли в первом энергоблоке. Это произошло на третий день после торжественного открытия станции 7 ноября. Причиной указываются неполадки с трансформатором. Кроме этого в Министерстве энергетики Белоруссии заявили, что помимо трансформатора необходимо заменить и другое оборудование, чтобы провести все необходимые испытания.

Физик-ядерщик Андрей Ожаровский высказал мнение, что при эксплуатации станции еще можно ожидать "сюрпризов", когда мощность на БелАЭС будет подниматься.