Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Последние слова умирающего от COVID-19 медбрата попали на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Последние слова медбрата с COVID попали на видео
Фото: ТАСС
Мексиканский медбрат записал видеообращение для родственников за несколько часов до смерти от COVID-19. На видео с последними словами пациента обратило внимание издание Daily Mail.
28-летний Серхио Умберто Падилья Эрнандес (Sergio Humberto Padilla Hernandez) из мексиканского штата Чиуауа снял трогательное послание для своих близких перед тем, как 5 ноября его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

На кадрах видно, как пациент говорит: «Я хочу, чтобы вы помнили, кто я есть и кем я был, что бы ни случилось, и какую бы участь мне ни уготовил Бог. Поскольку я вернусь, это не прощание. Я уверен, что вернусь через несколько дней. Увидимся снова, мои друзья, моя семья. Я люблю вас».

На следующий день Эрнандес скончался. Он работал членом бригады медбратьев и медсестер из четырех человек в городской больнице.
Чиуауа — один из штатов Мексики, наиболее пострадавших от пандемии. По последним данным, в Мексике выявлено 972,8 тысячи случаев заражения, погибли 95,2 тысячи человек.
Ранее писательница Аденике Аденитир раскрыла последние слова умершего от новой коронавирусной инфекции отца. Он смотрел на нее и повторял фразу «Моя прекрасная дочка».
Видео дня. Мелания разводится с Трампом и съедет из Белого дома
Последние новости
Врач назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19 у россиян Врач назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19 у россиян Из результата Байдена вычли 20 голосов и «отобрали» у него победу Из результата Байдена вычли 20 голосов и «отобрали» у него победу В Москве усилили ограничения из-за коронавируса В Москве усилили ограничения из-за коронавируса
Комментарии 4
В мире , Мексика
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео оскорбления Пашиняна Алиевым
04:02
Появилось видео оскорбления Пашиняна Алиевым
В мире
Врач рассказал о смерти людей и попал на видео
02:43
Врач рассказал о смерти людей и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с остановившейся БелАЭС
01:22
Опубликовано видео с остановившейся БелАЭС
В мире
Появилось видео с десантниками РФ в Карабахе
07:12
Появилось видео с десантниками РФ в Карабахе
Армия
Пьяный мужчина вломился в столичную школу и попал на видео
00:33
Пьяный мужчина вломился в столичную школу и попал на видео
Мерзкие действия авиапассажирки с собакой на борту попали на видео
00:12
Мерзкие действия авиапассажирки с собакой на борту попали на видео
«Кладбище» трамваев в Челябинске попало на видео
02:15
«Кладбище» трамваев в Челябинске попало на видео
Убийца рассказал о причинах расправы над преподавательницей и попал на видео
00:18
Убийца рассказал о причинах расправы над преподавательницей и попал на видео
Переброска российских миротворцев попала на видео
01:28
Переброска российских миротворцев попала на видео
Опубликовано видео пожара на на юго-востоке Москвы
02:42
Опубликовано видео пожара на на юго-востоке Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение