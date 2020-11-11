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Вести (Украина): европейские ценности Майи Санду — присоединить страну к Румынии и развязать войну с Приднестровьем 

ИноСМИ 41 минуту назад
Претендент на пост президента Молдавии Майя Санду планирует легализовать однополые браки и внедрить изучение видов однополой любви в школьную программу. Но этим ее планы не ограничиваются. Почему Санду не воспринимает молдаван как отдельный народ и какая судьба уготована стране ее «западными кураторами» — в статье.
Майя Санду, претендент на пост президента Молдавии, в случае победы во втором туре выборов, обещает придерживаться общеевропейского курса и готова на насильственное внедрение норм жизни ЛГБТ сообщества в образовательную систему: в молдавских школах будет обязательным изучение видов однополой любви, планируется легализация однополых браков. Майя Санду регулярно и публично поддерживает ЛГБТ сообщества, а также активно пропагандирует ЛГБТ ценности, пишет «Блокнот».
В молдавских СМИ периодически появляется информация, о нетрадиционной ориентации самой Майи Санду — политик не замужем, детей нет. Вместе с тем, источники близкие к Европейскому парламенту, утверждают, что своей политической карьере Майя Санду обязана экс-председателю Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу, с которым долгое время состояла в интимной связи. Именно по просьбе Баррозу, Майя Санду начала продвигать идеи присоединения Молдовы к Румынии, а также возможность активизации горячей фазы войны в Приднестровье.
Так, председатель Профсоюза сотрудников силовых структур Молдавии Юрий Чофу считает, Санду не скрывает своего стремления присоединить страну к Румынии и не воспринимает молдаван как отдельный народ. «Мы не знаем, каковы планы ее заокеанских кураторов, но народ Молдавии уже видел истинное лицо западных стратегов и их местных активистов в 1990-е годы, в апреле 2009 года, когда сжигали здания парламента и президентуры, и буквально недавно в Варнице, когда сторонники Санду перекрывали дороги, протыкали шины автомобилей, угрожали избирателям из Приднестровья и называли их сепаратистами. За всеми этими событиями стоит один организатор — американцы. На Западе ясно дали понять: если не победит Майя Санду, значит, выборы в Молдавии сфальсифицированы. Все идет к этому. У американцев программа цветных революций откатана, отработана», — заявил Чофу.
Напомним, в Молдавии 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. По данным экспресс-опроса, проведенного неправительственной организацией WatchDog и Институтом публичной политики, за Додона в первом туре проголосовал 41 процент граждан, за Санду — 35 процентов. «Ее победа стала сюрпризом для всех», — утверждает в интервью DW директор консалтинговой и аналитической компании Intellect Group Ян Лисневский. «Победу Санду обеспечила диаспора. Впервые в истории Молдовы явка на зарубежных участках была беспрецедентно высокой, хотя никаких существенных предпосылок для массовой мобилизации избирателей не было», — говорит он. Особенно странно выглядела высокая явка с учетом огромного количества заболевших и беспрецедентных карантинных мер в связи с пандемией covid-19, что дает основания считать, что данные с зарубежных участков были попросту сфальсифицированы.
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В мире , Видео , Жозе Баррозу , Европарламент , Еврокомиссия , Молдова , Румыния
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