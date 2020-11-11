Помпео обратился к поздравившим Байдена с победой

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"Еще предстоит много работы. Мы напоминаем, что еще не все голоса посчитаны", — сказал Помпео в эфире Fox News.

По его словам, "мы должны убедиться, что юридический процесс полностью соблюден".

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы".

Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по подсчетам ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, который также заявил, что выиграл выборы.

По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.