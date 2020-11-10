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Байден назвал нежелание Трампа признавать поражение позором 

РИА Новости 1 час назад
Байден: «Я думаю, что это позор»
Фото: Reuters
Джо Байден, которого СМИ объявили избранным президентом США, назвал позором нежелание действующего президента страны Дональда Трампа признавать поражение на выборах.

"Я думаю, что это позор, честно говоря… Я думаю, что в конце концов это (победа Байдена на выборах — ред.) увенчается успехом 20 января (день инаугурации — ред.)", — сказал он, выступая в Делавэре.

По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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