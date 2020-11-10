Байден: «Я думаю, что это позор»

Джо Байден, которого СМИ объявили избранным президентом США, назвал позором нежелание действующего президента страны Дональда Трампа признавать поражение на выборах.
"Я думаю, что это позор, честно говоря… Я думаю, что в конце концов это (победа Байдена на выборах — ред.) увенчается успехом 20 января (день инаугурации — ред.)", — сказал он, выступая в Делавэре.
По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.