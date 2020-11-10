Помпео уверен в победе Трампа

«Мы готовы. Мир наблюдает за происходящим. Мы подсчитаем все голоса. Когда этот процесс завершится, будут готовы члены коллегии выборщиков. Есть процесс, и конституция его четко очерчивает. Мировое сообщество может быть полностью уверено в том, что передача полномочий, необходимая для того, чтобы Госдепартамент США функционировал сегодня, успешно действовал сегодня, а также после того, как президент вступит в должность 20 января, тоже пройдет успешно», — заверил он.