Тихановская заявила о необходимости смены тактики

"Возможно, поменяется картинка, людей станет меньше, потому что уже на подступах к месту сбора людей забирают, не дают собраться вместе. Нам сейчас необходимо менять тактику для того, чтобы людей не подставлять. Над этим ведется большая работа", — сказала она.