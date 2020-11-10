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Тихановская заявила о необходимости смены тактики протестов в Белоруссии 

ТАСС 28 минут назад
Тихановская заявила о необходимости смены тактики
Фото: Reuters
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что тактика проведения акций протеста должна быть изменена. Об этом она сообщила в своем интервью телеканалу "Дождь".

"Возможно, поменяется картинка, людей станет меньше, потому что уже на подступах к месту сбора людей забирают, не дают собраться вместе. Нам сейчас необходимо менять тактику для того, чтобы людей не подставлять. Над этим ведется большая работа", — сказала она.

По ее словам, детали изменений пока не могут быть раскрыты.

"Будут объявлены результаты этой работы, но планы одни: продолжение борьбы, продолжать давление на режим. Воскресные акции будут продолжаться, акции студентов, медиков, пенсионеров — все продолжают борьбу в данном случае", — добавила Тихановская.

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,1% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Тихановская с 10,12% голосов. Она не признала эти результаты и вскоре покинула страну.
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Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.
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Комментарии 4
В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Минск
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