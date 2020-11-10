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Пока вы не уснули: Тихановская рассказала, чей Крым
Сергей Василенок
42 минуты назад
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Запад заявил о триумфе Эрдогана «на заднем дворе России»
Reuters
Сделка по Нагорному Карабаху, которую заключили лидеры России, Азербайджана и Армении, можно считать триумфом президента Турции
Реджепа Тайипа Эрдогана
«на заднем дворе России».
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Российские самолеты вылетели в Карабах
ТАСС
Первые самолеты с российскими миротворцами на борту вылетели в Нагорный Карабах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
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ФСБ рассказала об украинских карателях
СК РФ
ФСБ
рассекретила документы, в которых рассказывается о зверствах украинских карателей над советскими гражданами во время Великой Отечественной войны.
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"Вот как мне повезло!": в Москве рухнул мост
РИА Новости
На Рублево-Успенском шоссе произошло обрушение бетонного сооружения. Об этом сообщил очевидец.
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Паспорт Навального захотели аннулировать
ТАСС
Лидер
ЛДПР
Владимир Жириновский
предложил аннулировать загранпаспорт
Алексея Навального
, который, таким образом, останется за границей.
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Собянин сообщил об усилении ограничений в Москве
ТАСС
Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Москве закрываются ночные клубы, студенты вузов и колледжей переводятся на дистанционное обучение, ограничивается максимальное число зрителей в кинотеатрах.
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Китай готовится к обрушению рубля
Reuters
Китайские власти на время отказались от поставок российских товаров в связи с девальвацией рубля. В Пекине намерены подождать официальных итогов американских выборов президента, которые могут грозить российской валюте деноминацией.
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Лукашенко пригрозил частному бизнесу
РИА Новости
Президент Белоруссии
Александр Лукашенко
заявил, что частные предприятия, которые не создадут до конца года у себя профсоюзы по предложениям провластной Федерации профсоюзов, будут ликвидированы.
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Раскрыто имя "слившей" секс-видео с Дзюбой девушки
РИА Новости
Компрометирующее футболиста Артема Дзюбу видео опубликовала блогер
Наталья Веретенникова
, которая сейчас живет в Индии.
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Тихановская рассказала, кому принадлежит Крым
РИА Новости
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии
Светлана Тихановская
считает, что в соответствии с нормами международного права Крым принадлежит Украине.
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