Пока вы не уснули: Тихановская рассказала, чей Крым

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Сделка по Нагорному Карабаху, которую заключили лидеры России, Азербайджана и Армении, можно считать триумфом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «на заднем дворе России».

Первые самолеты с российскими миротворцами на борту вылетели в Нагорный Карабах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

ФСБ рассекретила документы, в которых рассказывается о зверствах украинских карателей над советскими гражданами во время Великой Отечественной войны.

На Рублево-Успенском шоссе произошло обрушение бетонного сооружения. Об этом сообщил очевидец.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Москве закрываются ночные клубы, студенты вузов и колледжей переводятся на дистанционное обучение, ограничивается максимальное число зрителей в кинотеатрах.

Китайские власти на время отказались от поставок российских товаров в связи с девальвацией рубля. В Пекине намерены подождать официальных итогов американских выборов президента, которые могут грозить российской валюте деноминацией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что частные предприятия, которые не создадут до конца года у себя профсоюзы по предложениям провластной Федерации профсоюзов, будут ликвидированы.

Компрометирующее футболиста Артема Дзюбу видео опубликовала блогер Наталья Веретенникова , которая сейчас живет в Индии.