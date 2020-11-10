Зеленский попросил Меркель помочь с вакциной

«Мы приветствуем прорыв, достигнутый немецкой фирмой BioNTech совместно с американской компанией Pfizer в разработке вакцины от коронавируса… Просил бы вашего содействия в учёте интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса», — отметил Зеленский.