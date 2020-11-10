Зеленский попросил Меркель помочь с вакциной

Украинский президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора попросил канцлера Германии Ангелу Меркель помочь Украине в получении вакцины от COVID-19, которая разрабатывается компаниями BioNTech и Pfizer.
Об этом сообщает офис президента Украины.
«Мы приветствуем прорыв, достигнутый немецкой фирмой BioNTech совместно с американской компанией Pfizer в разработке вакцины от коронавируса… Просил бы вашего содействия в учёте интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса», — отметил Зеленский.
Уточнятся, что украинский лидер также попросил канцлера Германии «о расширении доступа Украины к вакцине против коронавируса, которая сейчас разрабатывается в рамках международного фонда COVAX».
Ранее Зеленский анонсировал производство «уникальной» украинской вакцины от коронавирусной инфекции.
Вместе с этим он заявил о готовности испытать на себе украинскую вакцину в случае успешных испытаний препарата.