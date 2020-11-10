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Лукашенко заявил о готовности помочь Польше и России в борьбе с коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Лукашенко предложил помощь РФ в борьбе с COVID
Фото: Николай Петров / BelTA Pool Photo / AP
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности помочь Польше и России в борьбе с последствиями пандемии коронавируса. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Не знаю, как меня врачи поняли, но еще раз хочу подтвердить: мы не против того, чтобы помочь с ковидом. Той же Польше, в России непростая ситуация», — сказал президент, добавив, что помощь должна оказываться «организованно».

По мнению главы государства, белорусским врачам в Польше «не дадут нормально работать», оставив их на вторых-третьих ролях. В первую очередь, подчеркнул президент, необходимо заботиться о своем народе и государстве.
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5 ноября Лукашенко предупредил врачей, которые откликнутся на призыв Польши приезжать бороться там с коронавирусом, что они не смогут вернуться домой. Президент отметил, что «лишних врачей» у страны нет.
В тот же день Лукашенко поручил проработать возможность производства в Белоруссии российской вакцины от коронавируса. По его словам, президент России Владимир Путин сам предложил ему передать исходный материал вакцины.
По официальным данным, в Белоруссии зафиксировано свыше 108 тысяч случаев коронавируса, 1016 человек скончались.
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Комментарии 5
В мире , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Балта , Польша
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