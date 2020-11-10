Лукашенко предложил помощь РФ в борьбе с COVID

«Не знаю, как меня врачи поняли, но еще раз хочу подтвердить: мы не против того, чтобы помочь с ковидом. Той же Польше, в России непростая ситуация», — сказал президент, добавив, что помощь должна оказываться «организованно».

По мнению главы государства, белорусским врачам в Польше «не дадут нормально работать», оставив их на вторых-третьих ролях. В первую очередь, подчеркнул президент, необходимо заботиться о своем народе и государстве.

5 ноября Лукашенко предупредил врачей, которые откликнутся на призыв Польши приезжать бороться там с коронавирусом, что они не смогут вернуться домой. Президент отметил, что «лишних врачей» у страны нет.

В тот же день Лукашенко поручил проработать возможность производства в Белоруссии российской вакцины от коронавируса. По его словам, президент России Владимир Путин сам предложил ему передать исходный материал вакцины.

По официальным данным, в Белоруссии зафиксировано свыше 108 тысяч случаев коронавируса, 1016 человек скончались.