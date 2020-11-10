Макрон призвал реформировать Шенгенскую зону 

Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым реформировать Шенгенскую зону целях большей безопасности. Французский лидер сказал об этом на европейской конференции по вопросам борьбы с терроризмом.
Во вторник Макрон принял канцлера Австрии Себастьяна Курца в Елисейском дворце. Затем Макрон и Курц, а также канцлер Германии Ангела Меркель, глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели видеоконференцию по европейскому ответу на террористическую угрозу, отмечает РИА Новости.
Макрон призвал усилить контроль внешних границ Евросоюза, а также заявил о необходимости создания Европейского совета внутренней безопасности. По его словам, угроза безопасности на внешней границе в одном из государств ЕС несет угрозу всему сообществу.