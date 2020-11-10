Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Макрон призвал реформировать Шенгенскую зону 

BFM.RU и ещё 1 1 час назад
Макрон призвал реформировать Шенгенскую зону
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым реформировать Шенгенскую зону целях большей безопасности. Французский лидер сказал об этом на европейской конференции по вопросам борьбы с терроризмом.
Во вторник Макрон принял канцлера Австрии Себастьяна Курца в Елисейском дворце. Затем Макрон и Курц, а также канцлер Германии Ангела Меркель, глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели видеоконференцию по европейскому ответу на террористическую угрозу, отмечает РИА Новости.
Франция ищет помощи у Кремля
Макрон призвал усилить контроль внешних границ Евросоюза, а также заявил о необходимости создания Европейского совета внутренней безопасности. По его словам, угроза безопасности на внешней границе в одном из государств ЕС несет угрозу всему сообществу.
Видео дня. Мелания разводится с Трампом и съедет из Белого дома
BFM.RU: последние новости
Протестующие ворвались в здание правительства Армении после заявлений по Карабаху Протестующие ворвались в здание правительства Армении после заявлений по Карабаху Как изменится политический курс США при Байдене? Как изменится политический курс США при Байдене? В Грузии вводят комендантский час из-за коронавируса В Грузии вводят комендантский час из-за коронавируса
В мире , Шарль Мишель , Ангела Меркель , Себастьян Курц , Эммануэль Макрон , ЕС , Европейский совет , Еврокомиссия , РИА Новости , Австрия , Германия , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Кладбище» трамваев в Челябинске попало на видео
02:15
«Кладбище» трамваев в Челябинске попало на видео
Убийца рассказал о причинах расправы над преподавательницей и попал на видео
00:18
Убийца рассказал о причинах расправы над преподавательницей и попал на видео
Переброска российских миротворцев попала на видео
01:28
Переброска российских миротворцев попала на видео
Опубликовано видео пожара на на юго-востоке Москвы
02:42
Опубликовано видео пожара на на юго-востоке Москвы
Обрушившаяся балка Рублево-Успенском шоссе попала на видео
00:40
Обрушившаяся балка Рублево-Успенском шоссе попала на видео
Lamborghini промчался под водой затопленного штормом города и попал на видео
00:15
Lamborghini промчался под водой затопленного штормом города и попал на видео
Алиев высмеял Пашиняна и попал на видео
01:10
Алиев высмеял Пашиняна и попал на видео
Бесстрашные буйволы спасли слоненка от голодных львов и попали на видео
01:04
Бесстрашные буйволы спасли слоненка от голодных львов и попали на видео
Укоривший россиян в разорении медицины Мясников попал на видео
00:33
Укоривший россиян в разорении медицины Мясников попал на видео
Общество
Пытающийся потушить грузовик водитель попал на видео
00:21
Пытающийся потушить грузовик водитель попал на видео
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение