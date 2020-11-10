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Макрон предложил изымать из Сети опасный контент в течение часа 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Макрон сделал предложение по опасному контенту
Фото: Reuters
Страны Евросоюза должны принять норму, по которой провайдеры обязаны будут по требованию властей в течение часа изымать представляющий опасность для общества радикальный контент. С таким предложением выступил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая по итогам саммита ЕС, посвящённого вопросам борьбы с терроризмом.

Интернет, как и социальные сети, является пространством свободы, однако эта свобода может существовать только при условии наличия фактора безопасности. Он не может становиться пристанищем для тех, кто попирает наши ценности и стремится обработать людей с помощью смертоносной пропаганды, — цитирует французского лидера ТАСС.

По его словам, в ближайшие недели было одобрено принятие регламента об изъятии в течение одного часа контента террористической направленности. Политик подчеркнул, что принятие этой нормы стало результатом работы, которая была начата в 2017 году вместе с Терезой Мэй, занимавшей должность премьера Великобритании.
Макрон отметил, что французские власти поддерживают намерение ЕС предложить в декабре принять новое законодательство против контента, который провоцирует ненависть в Сети. Речь идёт о законопроекте о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).
Это очень важный этап, относительно которого у нас во вторник прошли подробные обсуждения, — подчеркнул французский политик.
Как писал NEWS.ru, Макрон предложил европейским странам дать общий ответ на существующую террористическую угрозу. Для этого нужно создать Совет внутренней безопасности. Французский президент подчеркнул, что проблема с безопасностью на границе одного из государств ЕС несёт угрозу всему сообществу.
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Комментарии 1
В мире , Тереза Мэй , Эммануэль Макрон , ЕС , ИТАР-ТАСС , Франция
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