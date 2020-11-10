Макрон сделал предложение по опасному контенту

Страны Евросоюза должны принять норму, по которой провайдеры обязаны будут по требованию властей в течение часа изымать представляющий опасность для общества радикальный контент. С таким предложением выступил президент Франции Эммануэль Макрон , выступая по итогам саммита ЕС, посвящённого вопросам борьбы с терроризмом.

Интернет, как и социальные сети, является пространством свободы, однако эта свобода может существовать только при условии наличия фактора безопасности. Он не может становиться пристанищем для тех, кто попирает наши ценности и стремится обработать людей с помощью смертоносной пропаганды, — цитирует французского лидера ТАСС.

По его словам, в ближайшие недели было одобрено принятие регламента об изъятии в течение одного часа контента террористической направленности. Политик подчеркнул, что принятие этой нормы стало результатом работы, которая была начата в 2017 году вместе с Терезой Мэй , занимавшей должность премьера Великобритании.

Макрон отметил, что французские власти поддерживают намерение ЕС предложить в декабре принять новое законодательство против контента, который провоцирует ненависть в Сети. Речь идёт о законопроекте о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

Это очень важный этап, относительно которого у нас во вторник прошли подробные обсуждения, — подчеркнул французский политик.

Как писал NEWS.ru, Макрон предложил европейским странам дать общий ответ на существующую террористическую угрозу. Для этого нужно создать Совет внутренней безопасности. Французский президент подчеркнул, что проблема с безопасностью на границе одного из государств ЕС несёт угрозу всему сообществу.