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Премьер-министр Армении Никол Пашинян взял на себя ответственность за катастрофу в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил во время прямого эфира в Facebook.

«Да, я несу ответственность за эту ситуацию и буду нести. Это большая неудача для нас, большая катастрофа, большой траур за потерянные жизни», — заявил Пашинян.

При этом он призвал пересмотреть прежнее восприятие карабахской проблемы, чтобы дать возможность Армении и Арцаху (армянское название Нагорного Карабаха) «жить, укрепляться, усиливаться».

По словам премьер-министра, Армения и Арцах «упали, но не скатились в пропасть» и вовремя приняли решение остановиться.

Пашинян призвал извлечь уроки из ситуации с Карабахом, чтобы помочь будущему развитию страны.