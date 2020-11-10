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Пашинян: «Я несу ответственность за катастрофу в Карабахе» 

Вероника Полынина 10 минут назад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян взял на себя ответственность за катастрофу в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил во время прямого эфира в Facebook.

«Да, я несу ответственность за эту ситуацию и буду нести. Это большая неудача для нас, большая катастрофа, большой траур за потерянные жизни», — заявил Пашинян.

При этом он призвал пересмотреть прежнее восприятие карабахской проблемы, чтобы дать возможность Армении и Арцаху (армянское название Нагорного Карабаха) «жить, укрепляться, усиливаться».
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По словам премьер-министра, Армения и Арцах «упали, но не скатились в пропасть» и вовремя приняли решение остановиться.
Пашинян призвал извлечь уроки из ситуации с Карабахом, чтобы помочь будущему развитию страны.
10 ноября, как сообщал «Рамблер», президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве в лице президента России Владимира Путина договорились о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Результатом договоренности стало соглашение, подписанное политиками. Согласно документу, Армения обязана вернуть под контроль Азербайджана территории, захваченные в начале 1990-х годов. Также азербайджанцам отойдут районы Нагорного Карабаха, завоеванные ими в течение войны в 2020 году. Мир на территории региона, по соглашению сторон, будут поддерживать миротворческие силы РФ.
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В мире , Видео , Война, Карабах , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин
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