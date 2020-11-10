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Во Франции призвали отменить Рождество 

Lenta.ru 19 минут назад
Во Франции призвали отменить Рождество
Фото: Reuters
Традиционные празднования Рождества и Нового года в нынешнем году необходимо отменить из-за вероятной вспышки коронавируса. С таким призывом выступил глава одной из парижских больниц Жюльен Ленгле (Julien Lenglet), передает Reuters.
По его словам, рождественские и новогодние вечеринки могут стать «затрагивающим все поколения гигантским кластером, который будет у истоков потенциальной новой волны» COVID-19.

«Я бы сказал без всяких колебаний, что мы должны отменить Рождество и День Святого Сильвестра (так во Франции называют 31 декабря — прим. «Ленты.ру»)», — сказал директор больницы Приве д'Антони.

Во Франции в конце октября из-за ситуации с коронавирусом был введен второй национальный карантин. В стране закрыты развлекательные заведения, бары и рестораны, отменены массовые мероприятия. В то же время ряд политиков и экспертов в области здравоохранения надеется, что ограничительные меры приведут к снижению заболеваемости, что позволить прийти к рождественскому сезону в достаточно спокойной обстановке.
С начала пандемии во Франции коронавирусом заразились более 1,85 миллиона человек, из них 41 тысяча скончалась. Страна обогнала Россию и в настоящее время является четвертой в мире по числу заболевших после США, Индии и Бразилии.
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В мире , Lenta.ru , Reuters , Париж , Франция
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