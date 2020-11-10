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Из результата Байдена вычли 20 голосов и «отобрали» у него победу 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
У Байдена вычли 20 голосов и «отобрали» победу
Фото: Reuters
Из предварительного результата Джо Байдена вычли 20 голосов выборщиков и «отобрали» у него победу на президентских выборах в США. По данным агрегатора политических опросов RealClearPolitics, у кандидата от Демократической партии теперь 259 голосов — на 11 меньше, чем необходимо для победы.
По данным интерактивной таблицы на сайте портала, из предварительного результата Байдена вычли 20 голосов выборщиков от штата Пенсильвания. При этом у его оппонента, действующего президента США Дональда Трампа, пока 214 голосов.
Так, Пенсильвания присоединилась к Аризоне, Аляске, Джорджии и Северной Каролине, которые считаются «колеблющимися» штатами. На данный момент в Пенсильвании подсчитано 97 процентов голосов, Байден сохраняет лидерство с 49,8 процента, у Трампа — 49,1 процента голосов.
Штаб Трампа уже подал иски в Аризоне и Пенсильвании, чтобы доказать «фальсификации при подсчете голосов на выборах». В заявлениях говорится о нарушениях при подсчете бюллетеней, поданных по почте. По мнению Трампа, при таком голосовании не соблюдались принципы прозрачности.
Демократ Джо Байден провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Трамп в ответ заметил, что его соперник поторопился назвать себя новым лидером.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Аляска , США
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