У Байдена вычли 20 голосов и «отобрали» победу

Из предварительного результата Джо Байдена вычли 20 голосов выборщиков и «отобрали» у него победу на президентских выборах в США . По данным агрегатора политических опросов RealClearPolitics , у кандидата от Демократической партии теперь 259 голосов — на 11 меньше, чем необходимо для победы.

По данным интерактивной таблицы на сайте портала, из предварительного результата Байдена вычли 20 голосов выборщиков от штата Пенсильвания. При этом у его оппонента, действующего президента США Дональда Трампа , пока 214 голосов.

Так, Пенсильвания присоединилась к Аризоне, Аляске, Джорджии и Северной Каролине, которые считаются «колеблющимися» штатами. На данный момент в Пенсильвании подсчитано 97 процентов голосов, Байден сохраняет лидерство с 49,8 процента, у Трампа — 49,1 процента голосов.

Штаб Трампа уже подал иски в Аризоне и Пенсильвании, чтобы доказать «фальсификации при подсчете голосов на выборах». В заявлениях говорится о нарушениях при подсчете бюллетеней, поданных по почте. По мнению Трампа, при таком голосовании не соблюдались принципы прозрачности.