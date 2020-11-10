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На Украине назвали сроки «полной реинтеграции» Донбасса 

ИА Regnum 1 час назад
В Киеве назвали сроки «полной реинтеграции» Донбасса
Фото: РИА Новости
Полная и безопасная реинтеграция Донбасса в Украину, включительно с завершением разминирования, займет не менее 25 лет, заявил украинский вице-премьер-министр — министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников.
Свое заявление чиновник сделал сегодня, 10 ноября, в ходе онлайн-встречи с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными явлениями Янезом Ленарчичем, сообщает пресс-служба правительства.
Согласно источнику, Резников поделился опытом по результатам визита в Хорватию, напомнив, что там разминирование продолжается до сих пор, а завершение запланировано к 2025 году, хотя собственно боевые действия закончились 25 лет назад.

«Мы понимаем, что у нас впереди похожий путь. И я не боюсь признать, что полная безопасная реинтеграция… займет не менее 25 лет», — отметил представитель Киева.

Как сообщает пресс-служба, Ленарчич, в свою очередь, заявил о готовности ЕС помогать Украине и в этом направлении.
ИА REGNUM напоминает, что ранее Резников уже говорил, что Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция Донбасса — «это надолго».

«Поколение должно смениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановлен контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведет также к преодолению разрушения того раздора в головах, который там есть… Потому что там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут», — заявлял вице-премьер в одном из интервью летом этого года.

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Комментарии 2
В мире , Алексей Резников , ЕС , ИА REGNUM
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