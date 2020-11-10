В Киеве назвали сроки «полной реинтеграции» Донбасса

Полная и безопасная реинтеграция Донбасса в Украину , включительно с завершением разминирования, займет не менее 25 лет, заявил украинский вице-премьер-министр — министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников

Свое заявление чиновник сделал сегодня, 10 ноября, в ходе онлайн-встречи с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными явлениями Янезом Ленарчичем, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно источнику, Резников поделился опытом по результатам визита в Хорватию, напомнив, что там разминирование продолжается до сих пор, а завершение запланировано к 2025 году, хотя собственно боевые действия закончились 25 лет назад.

«Мы понимаем, что у нас впереди похожий путь. И я не боюсь признать, что полная безопасная реинтеграция… займет не менее 25 лет», — отметил представитель Киева.

Как сообщает пресс-служба, Ленарчич, в свою очередь, заявил о готовности ЕС помогать Украине и в этом направлении.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Резников уже говорил, что Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция Донбасса — «это надолго».