Тегеран готов содействовать миру в Карабахе

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Тегеран готов оказать содействие в поддержании мира и обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе, сообщили 10 ноября в министерстве иностранных дел Ирана.

Внешнеполитическое ведомство исламской республики прокомментировало трехстороннее заявление глав Армении Азербайджана и России. Отмечается, что Тегеран готов участвовать в региональных инициативах.

Кроме того, Иран готов содействовать в размещении российских миротворцев в зоне соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Напомним, 10 ноября глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези написал на своей странице в Twitter, что Тегеран приветствует договоренность лидеров России, Армении и Азербайджана о перемирии в Нагорном Карабахе.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Тегеран готов стать посредником в переговорах в Нагорном Карабахе.