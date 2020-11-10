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Президент Армении отметил роль России в урегулировании в Карабахе 

RT на русском 55 минут назад
Президент Армении отметил роль России в Карабахе
Фото: РИА Новости
Президент Армении Армен Саркисян во время встречи с послом России Сергеем Копыркиным отметил важную роль Москвы в деле прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.

«Саркисян подчеркнул, что урегулирование карабахского конфликта является делом общенационального значения, и естественно, что любое решение, связанное с ним, особенно подписание документа, вызывает резкую реакцию и даже волнения народа», — приводит ТАСС сообщение его администрации.

Отмечается, что он также подчеркнул важную роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ, особенно России, в деле прекращения боевых действий.
Ранее президент России Владимир Путин призвал поддержать глав Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в их решимости создать условия для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.
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В мире , Армия , Ильхам Алиев , Армен Саркисян , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Азербайджан , Армения , Москва
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