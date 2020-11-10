Президент Армении отметил роль России в Карабахе

«Саркисян подчеркнул, что урегулирование карабахского конфликта является делом общенационального значения, и естественно, что любое решение, связанное с ним, особенно подписание документа, вызывает резкую реакцию и даже волнения народа», — приводит ТАСС сообщение его администрации.